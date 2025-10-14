Prireditelji Ljubljanskega maratona so tudi letos v slovensko prestolnico privabili močne tekače iz Kenije, Etiopije in Eritreje. Ti so ob elitni slovenski zasedbi zagotovilo za odlične čase, po tihem upajo celo na nova absolutna rekorda. Nekaj rekordov je padlo že po zaključku prijav na največjo tekaško prireditev v Sloveniji. Na nedeljski (19. oktobra) kraljevski razdalji bo namreč tekmovalo 3.573 maratonk in maratoncev, toliko jih do zdaj še ni bilo na štartu.

"Rekordnih znamk je že zdaj veliko. Mi smo povabili tudi vse najboljše slovenske tekače, saj bo v sklopu prireditve tudi državno prvenstvo v maratonu in veteransko v polmaratonu. Ena od letošnjih novosti je slovenski demo-tim in vsi ti tekači merijo na rekord proge ali osebne rekorde," je na današnji novinarski konferenci na Magistratu izpostavila direktorica Ljubljanskega maratona Barbara Železnik.

Rekordi, ki jih je omenjala, so povezani s prijavami na dogodek. Za oba dneva je namreč prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Od tega jih bo na nedeljskih tekih nastopilo 19.397, rekordnih 3573 bo maratoncev, 8613 polmaratoncev, ostali bodo tekli na deset kilometrov. A prireditelji upajo, da bodo z rekordi nadaljevali tudi ta konec tedna.

Kobe bo poskušal preseči samega sebe

Primož Kobe bo poskušal izboljšati slovenski rekord. Foto: Aleš Fevžer Novost je povabljena elita slovenskega teka, t. i. demo-tim. S to naj bi napadli slovenske rekorde. Primož Kobe, ki je lani v dramatičnem teku za sekundo izboljšal slovenski rekord na Ljubljanskem maratonu (2;18:21) bo letos poskušal teči še hitreje. Nina Gubanc bo v ženski konkurenci na kraljevski razdalji poskušala izboljšati svoj osebni rekord (2;51:32), težko pa si predstavljamo, da bi lahko ogrozila tudi rekordno znamko Helene Javornik iz leta 2002 (2;32:33).

V polmaratonu bo tekel Jakob Medved, ki je osebni rekord izboljšal letos v Novem mestu in ta zdaj znaša 1;05:15. Rekord ljubljanskega teka na 21 kilometrov ima v lasti Kobe, ki je leta 2010 tekel 1:04:55. Na desetkilometrski razdalji pa sta lastnika najboljših slovenskih znamk Vid Botolin (29:54) in Klara Lukan (31:49). Rekordna teka sta jima uspela lani, letos pa bosta tako poskušala svoja izida še preseči.

Česa je sposobna debitantka iz Kenije?

Kenijka Joyce Chepkemoi Tele je lani postavila ženski rekord Ljubljanskega maratona. Foto: Nebojša Tejić/STA A prireditelji so po tihem želijo, da bi padla tudi absolutna rekorda. Ženskega je lani popravila Kenijka Joyce Chepkemoi Tele s časom 2;20:17 in čas je, da se ta meja spusti pod dve uri in 20 minut, meni Borut Podgornik, ki skrbi za nabor elitnih tekačev. "Že dolgo je naša želja tek okoli 2:19, zato smo poskrbeli tudi za kakovostne narekovalce ritma," pravi Podgornik, kot morebitno kandidatko za ta podvig pa je izpostavil Kenijko Brillian Jepkorir Kipkoech. "Stavim na Kenijko, ki prvič teče maraton, a je do zdaj nizala zelo dobre čase v polmaratonu. Po navedbah njenih trenerjev in menedžerja je v zelo dobri formi in pričakujem rezultat, boljši od 2:20."

Moški rekord je nekoliko starejši, leta 2018 ga je z 2;04:58 postavil Etiopijec Sisay Kasayje Lemma. "Po navedbah trenerjev in menedžerjev pričakujemo rezultate v rangu 2:05 ali rekord proge," je optimističen Podgornik. Na letošnji tek je prijavljen tudi Kenijec Edmond Kipngetich, ki je lani s časom 2;07:03 zaostal le za zmagovalcem, Etiopijcem Getanehom Mollo (2;06:29). A kot favorita za letošnjo zmago in kandidata za nov rekord je Podgornik izpostavil Etiopijca Haftamuja Abadija Gebresilaseja.

Bo mladi Etiopijec izboljšal rekord rojaka?

Moško rekordno znamko si od leta 2018 lasti Etiopijec Sisay Kasayje Lemma. Foto: Ana Kovač 21-letni Gebresilasi je aprila letos zmagal na Dunajskem maratonu s časom 2;08:28, to pa je bil šele njegov prvi tek na 42 kilometrov. "Pri moških je glavni favorit letošnji zmagovalec dunajskega maratona, ki je zelo mlad tekmovalec iz Etiopije in zelo optimistično pričakuje svoj drugi maraton. Na Dunaju je v izjemno slabih razmerah premagal mnoge z bistveno boljšimi osebnimi rekordi," pravi Podgornik. "Glede na to, da imamo zlati znak, moramo povabiti po štiri moške in ženske z ustreznim časom. To smo zagotovili, najboljši imajo rezultate okoli 2:06, 2:07 ter pri ženskah med 2:20 in 2:24, tako da v tem rangu tudi pričakujemo končne dosežke, saj smo poskrbeli tudi za narekovalce tempa," je še povedal za STA.

Maraton in polmaraton se bosta začela v nedeljo ob 9. uri, štart teka na deset kilometrov bo uro prej. Vremenska napoved je domala idealna. Morda bo leto 2025 za Ljubljanski maraton rekordno tudi na cesti.

