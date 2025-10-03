Primož Kobe bo napadel nov rekord, želi pa si hladnega vremena in podpore navijačev

Le še dobra dva tedna nas loči do 29. Ljubljanskega maratona, v nedeljo, 19. oktobra, pa bo nov slovenski rekord na kraljevski 42-kilometrski razdalji lovil tudi Novomeščan Primož Kobe. Lani je rekordno znamko Romana Kejžarja iz leta 1998, a le za pičlo sekundo. Poskrbel je za izjemno napete trenutke v cilju na Kongresnem trgu, pa tudi veliko veselje. Njegov lanski tek je bil daleč od idealnega, zato upa, da bo letos rekordni slovenski čas popravil še malce bolj izdatno.

"To je bil najhitrejši slovenski čas na ljubljanskem maratonu, da ne bo kakšne pomote," poudarja 44-letni Novomeščan Primož Kobe, ki je od lani s časom 2:18:21 slovenski rekorder Ljubljanskega maratona. Absolutni rekord 42-kilometrskega teka v slovenski prestolnici pa je v lasti izjemnega Etiopijca Sisayja Lemme, ki je leta 2018 zmagal s časom 2:04:58.

Lani po več težavah do rekorda s "sladko sekundo"

Kobe je lani poskrbel za pravo dramo v cilju maratona na Kongresnem trgu, ko so gledalci z njim trpeli v zadnjih metrih in z napetostjo odštevali sekunde. Cilj je vendarle prečkal v času novega slovenskega rekorda, za katerega je garal celo leto, a so mu ga skorajda odnesle številne težave. Lani je tik pred maratonom ostal brez narekovalca tempa, na 15. kilometru je pozabil vzeti pijačo in to kasneje drago plačal, za nameček se je ujel še v prehud ritem prijatelja Jakoba Medveda, ki je tekel na polmaratonu. V drugi polovici je zapadel v krizo, zato je bila tista sekunda "zelo sladka", kot je v smehu razlagal pred letošnjim maratonom.

Letos imeniten jubilej in želja, da teče še hitreje

"Po eni strani sem bil vesel, ker sem res postavil najhitrejši čas, po drugi strani pa sem vseeno pričakoval malo boljši dosežek," nam je priznal in v smehu dodal: "Ampak to sem pustil za letos, kajti letos je dvajset let, odkar sem tekel prvi maraton v Ljubljani. Prvega sem odtekel leta 2005 in je letos torej en tak jubilej, zato upam, da tokrat slovenski rekord popravim za kaj več kot sekundo."

Lani mu je uspelo slovenski rekord popraviti za pičlo sekundo. Napeto je bilo. Foto: Nebojša Tejić/STA

Lanske priprave na tek niso bile idealne, letos je šlo boljše. Na štartu bo imel tudi svojega narekovalca tempa, a za rekord potrebuje tudi nekaj sreče z vremenom in podporo navijačev. Lani so ga prav navijači ponesli do rekorda. "Maraton vendarle ni samo dvakrat 21 kilometrov, druga polovica je veliko težja in o njej moraš razmišljati že v prvih kilometrih. Lani je bilo res dobro, ker je bilo veliko gledalcev ob progi. Navijaške cone so mi zelo pomagale in so me ponesle do cilja. Res je bilo lepo teči v takšnem vzdušju," pravi Kobe.

Maratonke in maratonci upajo, da bo hladno

Pa vreme? Kakšne temperature so idealne za maraton? "Biti mora hladno. Sam imam čedalje bolj rad hladno vreme, takšno, da te v bistvu malo zebe, zmrazi oziroma da te zbudi. Zato upam, da se bo še ohladilo, gotovo pa mora biti za maraton pod desetimi stopinjami Celzija. Vem, da bo to težko v oktobru, ampak pod deset bi bilo idealno. Za krajše razdalje, za deset kilometrov, denimo še gre, če je topleje. Mogoče je tam pomembnejše, da so mišice toplejše, kajti če je premrzlo, gre energija v center telesa in mišice ne delujejo tako, kot bi morale. Pri maratonu pa je zelo pomembno hlajenje sistema. Če tega ni, na dolge proge ne gre."

"Pri maratonu je zelo pomembno hlajenje sistema. Če tega ni, na dolge proge ne gre." Foto: Aleš Fevžer

V idealnih pogojih bi utegnili pasti marsikateri rekordi, morda celo absolutni, ki pa je, kot že rečeno, že zdaj izjemen, pod dvema urama in petimi minutami. "Da, to je res vrhunski čas in nas postavlja ob bok največjim maratonom," priznava Kobe. "V resnici je tudi res težko pripeljati tako dobre atlete. Mi smo imeli srečo, da smo imeli izrednega Sisayja Lemo. V svetu je nekaj dobrih tekačev, a imajo ti vendarle omejeno število maratonov, na katerih lahko nastopijo. Mi imamo odličen čas, verjamem pa, da ga lahko še izboljšamo, kajti v zadnjem času so časi res nori, zelo, zelo hitri," še pričakuje najhitrejši Slovenec.

Na večni lestvici vodijo Kenijci

Absolutni rekord bodo seveda napadali afriški tekači, ki se bodo odzvali povabilu prirediteljev. Tudi afriška bitka pa je napeta, za prevlado na ljubljanskih ulicah namreč tekmujeta Kenija in Etiopija. Prva je dala deset zmagovalcev Ljubljanskega maratona, druga z lanskim uspehom Tamira Getaneha Molle devet. Letos se utegne zgoditi izenačenje na večni lestvici.

