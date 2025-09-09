Ljubljana bo sredi oktobra spet središče tekaškega sveta, saj bo gostila 29. NLB Ljubljanski maraton. Kot je povedala direktorica tekmovanja Barbara Železnik, se letos, sodeč po dosedanjih prijavah, obeta rekordna udeležba. Mlada slovenska atletinja Živa Remic bo kot ambasadorka Zavarovalnice Vita pospremila sobotne teke otrok.

"Današnji dan je posvečen najavi, da Zavarovalnica Vita vstopa v organizacijo maratona na malo drugačen način kot doslej, v šolske in otroške teke. Postala je glavni sponzor sobotnih tekov ter imenski sponzor prireditve Vita otroški tek. Poleg tega danes Vita podpisuje pogodbo tudi z obetavno atletinjo Živo Remic, ki bo ambasadorka šolskih tekov," je uvodoma na novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica maratona.

"Kar pa se tiče prijav na nedeljske teke, smo letos zelo uspešni, imamo praktično 30-odstotno povečanje glede na lani. Hitimo proti 16 tisoč prijavam tekačev iz 79 držav, tako da mislim, da se nam letos obeta rekordna udeležba. To smo sicer načrtovali že leta 2015 s preko 20 tisoč prijavami, ampak tekačev je bilo na koncu malo čez 16 tisoč. Morda letos res ulovimo ta mejnik," je še dodala Železnik in poudarila, da organizatorji že od vsega začetka spodbujajo tudi teke otrok in mladine.

"Ljubljanski maraton že od vsega začetka spodbuja prisotnost otrok, letos bo med sedem in osem tisoč šolarjev ter dva tisoč predšolskih otrok. Radi spodbujamo otroke k zdravemu načinu življenja, zavedamo se, da so otroci naša prihodnost."

Atletinja ljubljanske Olimpije Remic, ki je konec avgusta dopolnila 16 let, niza državne rekorde v različnih starostnih kategorijah. Minulo sezono je končala s srebrno kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov. Danes je z Zavarovalnico Vita v Ljubljani podpisala sponzorsko pogodbo do olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.

Poleg tega je uspešna dijakinja Gimnazije Bežigrad prevzela tudi ambasadorsko vlogo sobotnih otroških in šolskih tekov, tako da bo letos sodelovala tudi na maratonu. "Tam bom kot ambasadorka Zavarovalnice Vita, spremljala bom predšolske otroke, jih spodbujala in najboljšim podelila medalje. Prepričana sem, da bo vzdušje super," je povedala Remic, ki ko prihodnjo sezono čakata dve veliki tekmovanji, evropsko prvenstvo do 18 let in svetovno do 20.

"Živa je že od vsega začetka najine skupne poti pokazala izjemen fokus, strast in predanost atletiki. Z njo je res enostavno delati in v čast mi je biti njen trener. Ta čas od mene potrebuje podporo, malo moram paziti nanjo, pomembno je tudi sodelovanje z ekipo strokovnjakov z drugih področij. Nočem nobenega pritiska nanjo, mlada je še in gremo korak za korakom proti zastavljenim ciljem," je pred naslednjo sezono poudaril njen trener Gregor Grad.