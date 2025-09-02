Ameriška atletinja Gabby Thomas, ki je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlate kolajne na 200 metrov ter v štafetah 4 x 100 in 4 x 400 m, je zaradi poškodbe odpovedala nastop na svetovnem prvenstvu v Tokiu med 13. in 21. septembrom.

Osemindvajsetletna atletinja ima težave z ahilovo tetivo in je že na izbirnih tekmah prejšnji mesec v Eugenu kar precej zaostala za svojim osebnim rekordom na 200 m (21,60) ter bila tretja z 22,20 sekunde.

"Vem, da bo to razočaranje za ljubitelje atletike, toda spoznala sem, da je dobro biti malce človeški in poskrbeti zase," je NBC povzel njeno izjavo. "Kot športnik si vedno želiš gristi, se truditi, toda včasih pač ne gre preko poškodbe. Včasih je dolgoročno bolje biti potrpežljiv in izbrati prave odločitve," je dodala Thomas, ki je zaželela vse najboljše ameriški reprezentanci.

