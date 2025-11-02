Noč na ponedeljek bo za ljubitelje lige NBA in navijače Luke Dončića znova krajša, saj Los Angeles Lakers ob 3.30 po slovenskem času čaka srečanje z Miami Heat. Pod vprašajem je zaradi težav s hrbtom nastop Deandreja Aytona, a kot kaže, bo 213 centimetrov visoki center lahko pomagal svoji ekipi.

Novopečeni večinski lastnik Los Angeles Lakersov Mark Walter, čigar rekordni nakup franšize od družine Buss za 10 milijard dolarjev je liga NBA ta teden uradno odobrila, je kot lastnik baseball ekipe Los Angeles Dodgersov osvojil svoj tretji naslov svetovne serije. Ekipi je po veliki zmagi čestital tudi Luka Dončić. "Kakšna tekma!! Wow, čestitke, Dodgers!" je bil navdušen slovenski košarkar.

What a game!! Wow, congrats @Dodgers — Luka Doncic (@lukadoncic) November 2, 2025

Navdušenja pa nad njim ob začetku sezone ne skrivajo navijači Los Angeles Lakers. Dončić bi moral biti po poškodbi prsta in noge odsoten vse do danes, a se je ekipi pridružil že v Memphisu in jo s 44 točkami vodil do nove zmage. "Počutim se odlično, ampak seveda se bom, če bomo zmagovali, počutil še bolje," je dejal Slovenec, ki je postal drugi igralec v zgodovini lige NBA po Wiltu Chamberlainu, ki je v prvih treh tekmah sezone dosegel vsaj 40 točk. V povprečju zaenkrat dosega kar 45,3 točke.

DeAndre Ayton je proti Memphisu igral le v prvem polčasu. Foto: Guliverimage

Lakers so sezono odprli s štirimi zmagami in dvema porazoma, še posebej odlični so v tekmah v gosteh, kjer so dobili vsa tri srečanja. Lakersi se soočajo z več odsotnostmi, vključno z LeBronom Jamesom, ki ga ne bo vsaj do sredine novembra, Maxijem Kleberjem, Adoujem Thierom in Gabom Vincentom. Pod vprašajem je nastop Deandreja Aytona, ki je petkovo tekmo zaradi težav s hrbtom končal predčasno, predvsem zaradi skrbi zdravstvene službe, da se njegovo stanje ne bi še poslabšalo. Po večini napovedi, naj bi bil sicer 27-letni košarkar nared za nedeljsko preizkušnjo in bo pomagal svoji ekipi.

Miami pa je do zdaj odigral pet tekem, na katerih je zmagal trikrat. Miami bo brez Tylerja Herra, novinca Kasparasa Jakučionisa in Terryja Rozierja, ki je suspendiran. Norman Powell je vprašljiv zaradi težav s prepono, Nikola Jović pa bo na voljo kljub poškodbi desnega kolka. Nekdanji klub Gorana Dragića je na zadnji tekmi klonil proti stoodstotnim San Antonio Spurs (101:107), kar je veliko manj od njihovega sezonskega povprečja, ki znaša kar 125,4 točke na obračun, kar je drugi najvišji izkupiček v ligi. Več jih dosega le ekipa Houston Rockets (127,8 točke na tekmo).

