Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
27. 1. 2026,
7.17

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Lakers NBA Luka Dončić Luka Dončić Mirjam Poterbin

Torek, 27. 1. 2026, 7.17

11 minut

Mirjam Poterbin v nekoliko drugačni vlogi

Dončićeva mama v nekoliko drugačni vlogi #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mirjam Poterbin | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Mirjam Poterbin, mama slovenskega košarkarja Luke Dončića, se je predstavila v nekoliko drugačni vlogi, kot smo jo sicer vajeni. Ta je pred dnevi na slovitem navtičnem sejmu predstavila prestižen katamaran.

Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar, je v noči na sredo blestel pod koši, potem ko je na tekmi proti Chicago Bulls dosegel izjemnih 46 točk in bil najzaslužnejši za zmago LA Lakers, ki so na koncu slavili z izidom 129:118.

Dončićeve vrhunske predstave zagotovo spremlja tudi njegova mama Mirjam Poterbin, ki pa se je pred dnevi na družbenih omrežjih predstavila v nekoliko drugačni vlogi. Na največjem sejmu navtike in vodnih športov v Düsseldorfu je v kratkem nagovoru v hrvaščini predstavila prestižni katamaran Lagoon 38.

Mirjam Poterbin in Rok Kramer | Foto: Marko Pigac Mirjam Poterbin in Rok Kramer Foto: Marko Pigac

Se morda sprašujete, kako se je Poterbin znašla v navtičnih krogih? Že pred časom so slovenski mediji pisali, da je njen novi partner Rok Kramer, ki se ukvarja z navtiko in je ustanovitelj podjetja Kramer Yachting, specializiranega za prodajo in dolgoročni najem plovil.

Preberite še:

Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Dončić več kot upravičil novo priznanje, kandidat za reprezentanco navdušil z zabijanjem
Steve Kerr
Sportal "Ena najbolj bizarnih in žalostnih tekem"
Dončić Hamburger THUMB
Sportal Navijači Dallasa provocirali Dončića
Los Angeles Lakers NBA Luka Dončić Luka Dončić Mirjam Poterbin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.