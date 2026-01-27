Dončićeva mama v nekoliko drugačni vlogi #video

Mirjam Poterbin, mama slovenskega košarkarja Luke Dončića, se je predstavila v nekoliko drugačni vlogi, kot smo jo sicer vajeni. Ta je pred dnevi na slovitem navtičnem sejmu predstavila prestižen katamaran.

Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar, je v noči na sredo blestel pod koši, potem ko je na tekmi proti Chicago Bulls dosegel izjemnih 46 točk in bil najzaslužnejši za zmago LA Lakers, ki so na koncu slavili z izidom 129:118.

Dončićeve vrhunske predstave zagotovo spremlja tudi njegova mama Mirjam Poterbin, ki pa se je pred dnevi na družbenih omrežjih predstavila v nekoliko drugačni vlogi. Na največjem sejmu navtike in vodnih športov v Düsseldorfu je v kratkem nagovoru v hrvaščini predstavila prestižni katamaran Lagoon 38.

Mirjam Poterbin in Rok Kramer Foto: Marko Pigac

Se morda sprašujete, kako se je Poterbin znašla v navtičnih krogih? Že pred časom so slovenski mediji pisali, da je njen novi partner Rok Kramer, ki se ukvarja z navtiko in je ustanovitelj podjetja Kramer Yachting, specializiranega za prodajo in dolgoročni najem plovil.

