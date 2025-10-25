Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
25. 10. 2025,
8.19

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Tokio Jelena Ribakina

Sobota, 25. 10. 2025, 8.19

1 ura, 15 minut

Ribakina zaradi poškodbe odpovedala polfinale Tokia

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jelena Ribakina | Ribakina se je z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Tokiu prislužila osmo in obenem zadnje mesto na sklepnem mastersu sezone. | Foto Guliverimage

Ribakina se je z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Tokiu prislužila osmo in obenem zadnje mesto na sklepnem mastersu sezone.

Foto: Guliverimage

Le dan za tem, ko si je Jelena Ribakina z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Tokiu prislužila osmo in obenem zadnje mesto na sklepnem mastersu sezone, je morala kazahstanska teniška igralka nastop v Tokiu odpovedati. Razlog je poškodba druge nosilke, tako da se je Čehinja Linda Noskova brez boja uvrstila v finale Tokia.

"Zelo mi je žal, da danes ne morem igrati," je v izjavi za organizatorje dejala v Moskvi rojena Ribakina, zmagovalka Wimbledona leta 2022.

"Ta teden imam težave s hrbtom in ne morem igrati stoodstotno. Razočarana sem, da me moji navijači danes ne bodo videli, vendar upam, da se vidimo prihodnje leto," je dodala sedma igralka na svetovni lestvici, ki je v petek z uvrstitvijo v polfinale Tokia potrdila zadnje mesto na zaključnem mastersu sezone v Rijadu.

Na zaključnem turnirju od 1. do 8. novembra bodo nastopile najboljše igralke sezone, Belorusinja Arina Sabalenka, Poljakinja Iga Swiatek, Američanke Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys in Italijanka Jasmine Paolini.

Noskova se bo v finalu Tokia pomerila z boljšo iz dvoboja med Sofio Kenin in Belindo Benčič.

Preberite še:

Holger Rune_thumb
Sportal Kam vse to pelje?
tenis splošna
Sportal V Savdski Arabiji od leta 2028 turnir serije masters 1000
Taylor Fritz
Sportal Monačan namučil prvega nosilca v Baslu
Tokio Jelena Ribakina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.