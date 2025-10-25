Ribakina zaradi poškodbe odpovedala polfinale Tokia

Le dan za tem, ko si je Jelena Ribakina z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Tokiu prislužila osmo in obenem zadnje mesto na sklepnem mastersu sezone, je morala kazahstanska teniška igralka nastop v Tokiu odpovedati. Razlog je poškodba druge nosilke, tako da se je Čehinja Linda Noskova brez boja uvrstila v finale Tokia.

"Zelo mi je žal, da danes ne morem igrati," je v izjavi za organizatorje dejala v Moskvi rojena Ribakina, zmagovalka Wimbledona leta 2022.

"Ta teden imam težave s hrbtom in ne morem igrati stoodstotno. Razočarana sem, da me moji navijači danes ne bodo videli, vendar upam, da se vidimo prihodnje leto," je dodala sedma igralka na svetovni lestvici, ki je v petek z uvrstitvijo v polfinale Tokia potrdila zadnje mesto na zaključnem mastersu sezone v Rijadu.

Na zaključnem turnirju od 1. do 8. novembra bodo nastopile najboljše igralke sezone, Belorusinja Arina Sabalenka, Poljakinja Iga Swiatek, Američanke Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys in Italijanka Jasmine Paolini.

Noskova se bo v finalu Tokia pomerila z boljšo iz dvoboja med Sofio Kenin in Belindo Benčič.

