Avtor:
STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
18.56

1 ura, 2 minuti

V Savdski Arabiji od leta 2028 turnir serije masters 1000

STA

tenis splošna | Foto Reuters

Foto: Reuters

Savdska Arabija bo od leta 2028 naprej gostila teniški turnir serije masters 1000, je zapisalo moško teniško združenje ATP. Po prvih načrtih bo na sporedu v mesecu februarju, med turnirjema v Dohi in Dubaju.

Gre za prvo širitev turnirjev serije masters 1000 po več kot desetletju, turnirji tovrstne ravni so trenutno na sporedu v Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu, Madridu, Rimu, Kanadi, Cincinnatiju, Šanghaju in Parizu.

Savdska Arabija v zadnjih letih gosti številne turnirje najvišje kakovostne ravni. Med drugim je prirediteljica ženskega zaključnega turnirja WTA, revialnega turnirja Six Kings Slam in finalnega turnirja Next Gen ATP.

Savdski državni investicijski sklad (PIF) je pomemben pokrovitelj obeh mednarodnih teniških združenj ATP in WTA.

