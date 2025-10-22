Sreda, 22. 10. 2025, 16.26
1 ura, 3 minute
Teniški globus, 22. oktober
Casper Ruud uspešno začel turnir v Baslu
Norveški teniški igralec Casper Ruud je v prvem krogu turnirja v Baslu, na katerem je četrti nosilec, upravičil vlogo favorita in francoskega tekmeca Quentina Halysa premagal s 6:1, 7:6 (3). Poslovil pa sej je šesti nosilec Basla Jiri Lehečka.
Basel, ATP 500 (2.523.045 evrov):
- 1. krog:
Ugo Humbert (Fra) - Sebastian Korda (ZDA) 6:3, 6:4;
Botic van de Zandschulp (Niz) - Jiri Lehečka (Češ/6) 6:2, 6:2;
Casper Ruud (Nor/4) - Quentin Halys (Fra) 6:1, 7:6 (3);
Dunaj, ATP 500 (2.736.875 evrov):
- 2. krog:
Tomaš Machač (Češ) - Flavio Cobolli (Ita) 7:6 (6), 6:2;
Matteo Berrettini (Ita) - Alexander Popyrin (Avs) 7:6 (5), 6:3;
Corentin Moutet (Fra) - Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:0;
Tokio, WTA 500 (913.594 evrov):
- 2. krog:
Karolina Muchova (Češ/8) - Maya Joint (Avs) 6:3, 7:5;
Ana Kalinskaja (Rus) - Dijana Šnajder (Rus/7) 7:6 (4), 2:6, 7:6 (5);
Linda Noskova (Češ/6) - McCartney Kessler (ZDA) 5:7, 6:3, 6:4;
Victoria Mboko (Kan/9) - Eva Lys (Nem) 6:1, 6:1;