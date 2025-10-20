Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
14.12

WTA teniški globus Kaja Juvan Veronika Erjavec

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 14.12

1 ura, 37 minut

Teniški globus, 20. oktober

Veronika Erjavec se je izkazala na Kitajskem in izločila tretjo nosilko

STA

Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je bila boljša od Nemke Tatjane Marie. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec je bila boljša od Nemke Tatjane Marie.

Foto: Guliverimage

Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je uspešno začela nastope na turnirju WTA 250 v Guangzhouju. V prvem krogu je Erjavec po treh nizih s 6:4, 6:7 (7) in 6:2 premagala tretjo nosilko, Nemko Tatjano Mario. Kaja Juvan pa je morala v kvalifikacije in se je danes uspešno prebila na glavni turnir.

Veronika Erjavec
Sportal Veronika Erjavec na robu najboljše stoterice na svetu

Tudi Kaja Juvan nadaljuje dobre nastope ob koncu sezone. Štiriindvajsetletna Ljubljančanka, ki je septembra osvojila turnir WTA 125 v Ljubljani, v začetku meseca pa je zmagala še v turškem Samsunu na isti ravni, je zdaj dobro odigrala tudi kvalifikacije na Kitajskem, v zadnjem krogu je po treh nizih izločila Nemko Tamaro Korpatch.

V prvem krogu se bo Juvan pomerila z Američanko Caty McNally.

WTA teniški globus Kaja Juvan Veronika Erjavec
