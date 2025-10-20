Veronika Erjavec se je izkazala na Kitajskem in izločila tretjo nosilko

Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je uspešno začela nastope na turnirju WTA 250 v Guangzhouju. V prvem krogu je Erjavec po treh nizih s 6:4, 6:7 (7) in 6:2 premagala tretjo nosilko, Nemko Tatjano Mario. Kaja Juvan pa je morala v kvalifikacije in se je danes uspešno prebila na glavni turnir.

Tudi Kaja Juvan nadaljuje dobre nastope ob koncu sezone. Štiriindvajsetletna Ljubljančanka, ki je septembra osvojila turnir WTA 125 v Ljubljani, v začetku meseca pa je zmagala še v turškem Samsunu na isti ravni, je zdaj dobro odigrala tudi kvalifikacije na Kitajskem, v zadnjem krogu je po treh nizih izločila Nemko Tamaro Korpatch.

V prvem krogu se bo Juvan pomerila z Američanko Caty McNally.