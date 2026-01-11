Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
11. 1. 2026,
9.16

Elina Svitolina Arina Sabalenka teniški globus

Nedelja, 11. 1. 2026, 9.16

33 minut

Teniški globus, 11. januar

Arina Sabalenka je začela sezono na najboljši možen način

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je brez težav dobila finalni obračun. | Foto Guliverimage

Arina Sabalenka je brez težav dobila finalni obračun.

Foto: Guliverimage

Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka ženskega teniškega turnirja WTA 500 v avstralskem Brisbanu z denarnim skladom 1,45 milijona evrov oz. največjega turnirja WTA v uvodu leta 2026 pred Melbournom. Po uri in 19 minutah igre je prva igralka sveta s 6:4 in 6:3 premagala Ukrajinko Marto Kostjuk in si priigrala 22. turnirsko zmago v karieri.

Sedemindvajsetletna Sabalenka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je lani dobila štiri od devetih finalnih dvobojev, letos pa pred prvim turnirjem velike četverice v Melbournu napovedala zavidljivo formo. Po lanski zmagi v New Yorku bo tudi v Melbournu prva favoritinja.

A prav Marta Kostjuk je dokazala, da je tudi Sabalenka premagljiva. V uvodnem nizu je Belorusinja povedla z 2:0 in 3:1, nato pa dopustila, da je tekmica izenačila. Niz je Sabalenka dobila šele v 10. igri, ko je tekmici drugič odvzela servis.

V drugem nizu je šlo bolj gladko. Sabalenka je povedla s 3:0 in prednost obdržala do konca in si priigrala 214.530 ameriških dolarjev nagrade, pa tudi Kostjuk je s 134.600 dolarji lahko zadovoljna.

Elina Svitolina | Foto: Guliverimage Elina Svitolina Foto: Guliverimage

Svitolini turnir WTA v Aucklandu

Elina Svitolina je zmagovalka turnirja WTA 250 z nagradnim skladom 242.560 evrov v Aucklandu na Novi Zelandiji. Enaintridesetletna Ukrajinka je upravičila status prve nosilke ter v treh nizih premagala sedem let mlajšo Kitajko Wang Xinyu. Svitolina je dosegla 19. lovoriko na turnirjih WTA.

Svitolina je nastopila v že 23. v finalu turnirjev najvišje ravni. Visokorasla Kitajka (182 cm) pa je igrala v šele drugem finalu med posameznicami.

Zmagovalka turnirja v Aucklandu je igrala svoj prvi turnir po štirih mesecih, potem ko se je zaradi duševnih razlogov odločila, da sezono 2025 konča predčasno.

"Vsekakor je neverjeten občutek osvojiti še en naslov, še posebej po ne ravno prijetnem koncu leta zame," je dejala Svitolina.

"Ta odmor mi je resnično pomagal, da sem se zbrala in se vrnila z novo energijo."

* Brisbane, WTA 500 (1.448.100 evrov):
- finale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Marta Kostjuk (Ukr/16) 6:4, 6:3.

* Auckland, WTA 250 (242.560 evrov):
- finale:
Elina Svitolina (Ukr/1) - Wang Xinyu (Kit/7) 6:3, 7:6 (6).

