Pred dnevi smo na turnirju v Stockholmu videli hudo poškodbo Holgerja Runeja, trenutno enega najboljših teniških igralcev na turneji. Ob tem so se spet pojavile debata in kritike zaradi neprijaznega ritma turnirjev do igralk in igralcev.

Aneke Rune (Holger Rune’s mum) has confirmed to Ekstra Bladet (Danish newspaper) that Holger Rune has a torn Achilles, will need surgery, and is expected to be out for six months.



pic.twitter.com/PQ21KtzdN7 — ANNA (@AnnaVentura_) October 18, 2025

Marsikdo je bil pretresen, ko je videl hudo poškodbo Holgerja Runeja, danskega teniškega igralca. Trenutno deseti igralec sveta si je namreč strgal ahilovo tetivo. Ocenjujejo, da ga na turnirjih ne bo najmanj pol leta. Nesrečni igralec je bil že operiran, zdaj pa ga čaka dolgo okrevanje.

Nimajo časa za počitek

Ob tem se je spet začela razprava o tem, kako natrpan in naporen ritem imajo teniški igralci. Zelo kritična in jezna je bila Aneke, mama Holgerja Runeja. Ta je poudarila, da so igralci tudi finančno kaznovani, če ne igrajo na obveznih turnirjih serije masters. To se ji zdi nedopustljivo.

"Igralci nimajo časa, da bi se med sezono lahko spočili. Namesto da bi si vzeli teden dni počitka z lažjim treningom, jih čaka naporen teden dvobojev vsak drugi dan, poleg tega pa še veliko medijskih obveznosti. Ni počitka, ne telesnega ne psihičnega," je povedala in dodala, da je ob takšnem ritmu skoraj nemogoče vso sezono ostati v dobri formi.

Holger bo zdaj kar nekaj časa brez zaslužka, a na srečo mu je šlo v preteklih letih tako dobro, da mu glede tega ni treba skrbeti. "Vendar pa niso vsi igralci med prvimi desetimi na svetu in mnogi nimajo enakih prihrankov," je še povedala njegova mama.

Novak Đoković meni, da bi morali biti igralci bolj enotni pri tej stvari. Foto: Reuters

Igralci glede tega niso enotni

V tenisu se vse glasneje in pogosteje govori o prenatrpanem koledarju. O tem so večkrat spregovorili tudi najboljši igralci, a vsi niso na istem bregu.

Carlos Alcaraz in Jack Draper spadata med kritike. Španski teniški zvezdnik je pred kratkim dejal, da je koledar prenatrpan in da bo tako naporen ritem igralce na neki način uničil. Draper je šel še dlje. Urnik je opisal kot nor in se ob tem vprašal, kako dolge kariere imajo sploh lahko igralci.

Jannik Sinner in Novak Đoković menita, da so delno krivi igralci sami. Italijan pravi, da imajo igralci možnost izbire, na katerih turnirjih bodo igrali, Đoković pa opozarja na pomanjkanje enotnosti med igralci, kar po njegovem mnenju zavira izvedbo sprememb. Jannik Sinner in Carlos Alcaraz na ekshibicijskem turnirju v Savdski Arabiji, kjer bo v prihodnje potekal tudi turnir serije masters. Foto: Reuters

Na ekshibicijskih turnirjih vseeno igrajo

Ob vsem tem se poraja vprašanje ekshibicijskih turnirjev, na katerih številni zvezdniki kljub pritožbam nad zgoščenim urnikom z veseljem nastopajo. Pred kratkim je v Savdski Arabiji potekal Six Kings Slam z enormnimi nagradami. Kritiki opozarjajo, da igralci kljub vsemu nastopajo na tovrstnih turnirjih. Alcaraz in Sinner sta se branila z besedami, da gre predvsem za sproščene dogodke, ki ne vplivajo bistveno na regeneracijo.

Se bo v prihodnosti vendarle kaj spremenilo?

