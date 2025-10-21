Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
21. 10. 2025,
22.39

Torek, 21. 10. 2025, 22.39

Novak Đoković odpovedal nastop na mastersu v Parizu

STA

Novak Đoković bo izpustil nastop na mastersu v Parizu.

Novak Đoković bo izpustil nastop na mastersu v Parizu.

Foto: Reuters

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je odpovedal nastop na zadnjem letošnjem turnirju serije masters 1000, ki se bo prihodnji teden začel v Parizu.

"Na pariški turnir me vežejo čudoviti spomini in številni dosežki. V Parizu sem dosegel sedem turnirskih zmag, upam, da se vidimo prihodnje leto," je na družabnem omrežju med drugim zapisal 38-letni Novak Đoković, trenutno peti igralec na jakostni lestvici ATP.

Kar 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, kar je absolutni rekord, kljub svojim letom ne razmišlja o igralski upokojitvi. Kot navdih za nadaljevanje svoje bogate kariere je navedel športne legende, kot so sloviti košarkar v ligi NBA LeBron James, nekdanji zvezdnik v ameriškem nogometu NFL Tom Brady in portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo, ki so v športnih arenah uspešni tudi v starosti 40 let. Od omenjene trojice je upokojen le Brady.

