"O teh stvareh trenutno ne morem odkrito govoriti," je povedal Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, potem ko so ga vprašali, koliko časa misli še vztrajati v vrhunskem tenisu. Srb pa je namignil, da bi se lahko v prihodnje v tenisu zgodile velike spremembe.

Novak Đoković je v četrtek igral polfinale proti Janniku Sinnerju na ekshibicijskem turnirju Six Kings Slam v Savdski Arabiji in gladko izgubil. Po dvoboju je Nole priznal, da mu je Italijan sprašil rit (6:4, 6:2) in priznal, da ni imel nobenih možnosti, da ga premaga. Đoković je samo s prihodom v Savdsko Arabijo zaslužil milijon in pol ameriških dolarjev, kar je enormno veliko. Zmagovalec turnirja pa bo domov odnesel vrtoglavih 6 milijonov evrov.

Novak Đoković je letos v Ženevi osvojil svojo 100. turnirsko lovoriko. Foto: Reuters

Kako daleč lahko pride?

Srbski teniški zvezdnik je pred tem sodeloval v pogovoru Joyforum, kjer je zbranim razkril marsikaj zanimivega. Že kar nekaj časa se namreč ugiba, kako dolgo bo 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam še vztrajal. Povedal je, da ga še vedno zanima, kako daleč lahko pride in namignil, da leto 2026 ne bo njegovo zadnje. Upanje pa mu dajejo športniki, kot so Tom Brady in LeBron James in nenazadnje tudi Cristiano Ronaldo.

"Dolgotrajnost kariere je ena mojih največjih motivacij. Resnično želim videti, kako daleč lahko pridem. Če pogledate vse svetovne športe, LeBron James je še vedno močan in star je 40 let, Cristiano Ronaldo, Tom Brady je igral do svojega 40. leta, kar je neverjetno. Tudi oni so moj navdih, zato želim nadaljevati. To je ena od motivacij, poleg tega pa želim tudi živeti, kar pomeni nadaljevati s profesionalno kariero in nad tem sem zelo navdušen," je bil jasen Đoković.

"Mislim, da se lahko tenis v naslednjih nekaj letih močno preoblikuje in želim biti del te spremembe." Foto: Guliverimage

Namignil je, da se tenis lahko zelo spremeni

Beograjčan, ki ima v svoji vitrini 100 turnirskih lovorik, je lani v Parizu osvojil še dolgo želeno zlato olimpijsko medaljo, ko je v finalu premagal Carlosa Alcaraza. A prav Španec in Jannik Sinner sta vsaj za zdaj njegova nerešljiva uganka. Oba skupaj sta zmagala na zadnjih osmih turnirjih za grand slam. Đoković je svojega zadnjega dobil leta 2023 na OP ZDA. Namignil je, da bi lahko vztrajal vsaj še dve naslednji leti, ker do takrat se lahko v tenisu zgodi marsikaj prelomnega.

"O teh stvareh trenutno ne morem odkrito govoriti, vendar mislim, da se lahko tenis v naslednjih nekaj letih močno preoblikuje in želim biti del te spremembe. Ne želim biti le del njihove spremembe, ampak želim igrati, ko bomo na nek način pomladili naš šport in postavili novo platformo, ki bo trajala še desetletja."

Zaveda se, da bo zelo težka naloga Bo še kdaj zmagal turnir za grand slam. Letos se je na vseh štirih turnirjih za grand slam prebil do polfinala. Foto: Guliverimage

Nekateri ugibajo, da je bil to turnir Six Kings Slam njegov zadnji v sezoni, saj se želi januarja čim bolje pripraviti na OP Avstralije, kjer je slavil desetkrat v karieri. O tem glavni akter zgodbe ni še nič povedal, a nekateri ugibajo, da bi bil lahko OP Avstralije njegov zadnji turnir. A Đoković je večkrat povedal, da še zdaleč ni opustil želje osvojiti rekordni 25. turnir za grand slam.

"Še naprej se bom boril, poskušal priti do finala ter se boriti vsaj za še eno lovoriko, ampak to bo zelo težka naloga," je razkril Đoković in še povedal, da še vedno zelo uživa v tekmovanju, prav tako pa ga pri močeh držijo navijači.

