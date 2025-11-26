Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
26. 11. 2025,
18.40

Novak Đoković

Novak Đoković je skozi leta ostal zvest sebi

Novak Đoković | Novak Đoković je zavračal mamljive ponudbe. | Foto Guliverimage

Novak Đoković je zavračal mamljive ponudbe.

Foto: Guliverimage

"Denar ga nikoli ne bo prisilil, da bi storil nekaj, v kar ne verjame," je povedal Patrick Mouratoglou o Novaku Đokoviću, enem najboljših igralcev vseh časov.

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je v nedavnem intervjuju priznal, da je zavračal ponudbe, ki so bile vredne več deset milijonov dolarjev. V intervjuju za Piers Morgan ni želel razkriti, koliko je zaslužil v svoji karieri, je pa odkrito povedal, da je ostajal zvest samemu sebi in da je zavrnil kar nekaj zelo mamljivih ponudb, ki naj bi bile menda vredne nekaj deset milijonov evrov.

"Zame je najpomembnejša integriteta. Gre za to, da zaščitiš tisto, kar je v življenju zate res dragoceno. Tako preprosto je. Če sam ne pijem nečesa, tega tudi moji otroci ne pijejo," je povedal Beograjčan in se spomnil na gesto Cristiana Ronalda, ki je na eni izmed novinarskih konferenc umaknil Coca-Colo in poudaril, da je voda veliko bolj zdrava.

"To je eden od razlogov, zakaj mi je Novak všeč, in to sem vseskozi govoril." | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "To je eden od razlogov, zakaj mi je Novak všeč, in to sem vseskozi govoril." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Novak je eden redkih, pri katerih denar ni vrednota"

Besede 24-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam so odmevale v športni javnosti. Komentiral jih je tudi zelo priznan teniški trener Patrick Mouratoglou, ki je med drugim treniral legendarno Sereno Williams.

"To je eden od razlogov, zakaj mi je Novak všeč, in to sem vseskozi govoril. Pristen je. Zaradi denarja ne bo naredil nečesa, v kar ne verjame. Da, njemu je lahko, ker zasluži toliko denarja. A večina fantov, ki zasluži enako, ne zavrne ponudb zaradi osebnih prepričanj. In ne verjemite, da si ljudje, ki imajo veliko denarja, ne želijo še več denarja. Novak je eden redkih, pri katerih denar ni vrednota, kar je težko reči za veliko drugih," je uvodoma povedal Francoz.

"Ko si 20 let v tenisu, ne zaslužiš ničesar. In potem lahko kar naenkrat zaradi vseh teh 20 let dela začneš služiti denar. Ko si star 35 let, je kariere konec. Takrat moraš najti drug način za zaslužek, kar ni lahko. Zato je logično, da skušajo igralci zaslužiti čim več denarja v tem kratkem obdobju. Torej v 10 ali 15 letih – in to le tisti, ki sploh lahko služijo."

Novak Đoković trenutno z družino živi v Grčiji. | Foto: Reuters Novak Đoković trenutno z družino živi v Grčiji. Foto: Reuters

Z družino se je umaknil v Srbijo

Novak Đoković se je pred kratkim preselil v Grčijo, o čemer so grški mediji poročali že junija. Nekateri so celo pisali, da naj bi se Beograjčan preselil zaradi ohlajenega odnosa s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, potem ko je Đoković podprl proteste študentov v Srbiji. Njegove javne izjave v podporo mladim in tistim, ki si prizadevajo za spremembe v državi, naj bi sprožile slabo voljo v vrhu srbske politike.

"Počutimo se dobrodošli in ljudje so zelo prijazni. Hkrati pa kot družina čutimo, da imamo čas za stvari, ki nas zbližajo," je še povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki je pred kratkim zmagal turnir v Atenah in v svojo vitrino postavil 101. turnirsko lovoriko.

