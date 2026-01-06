Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
6. 1. 2026,
21.00

5 ur, 46 minut

Colorado Avalanche Tampa Bay Lightning liga NHL

Torek, 6. 1. 2026, 21.00

5 ur, 46 minut

Liga NHL, 6. januar

Colorado proti Tampi, soočenje najbolj vročih ekip lige

Colorado Avalanche

Colorado je po rednem delu tekme izgubil samo tri tekme.

Foto: Reuters

Pestra noč je v hokejski ligi NHL, saj je na ledu kar 20 ekip. Med njimi je tudi z naskokom najboljša ekipa sezone Colorado Avalanche, ki ima že 69 točk (31 zmag in 10 porazov, od tega le tri po 60 minutah igre).

Anže Kopitar
Sportal Kralji drago plačali zmago, Kopitar se je poškodoval

So pa hokejisti iz Kolorada izgubili prav prejšnjo tekmo, z 1:2 proti Floridi Panthers. Zdaj se merijo s Tampo Bay Lightning (53 točk), ki je v vrhu vzhodne konference (25 zmag in 14 porazov). Na prejšnji tekmi je Tampa proti San Jose Sharksom dosegla kar sedem golov. In je v nizu sedmih zaporednih zmag. Colorado in Tampa sta se to sezono že pomerila, s 3:2 je zmagala vodilna ekipa lige.

Liga NHL, 6. januar:

Lestvice

