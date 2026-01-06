Colorado proti Tampi, soočenje najbolj vročih ekip lige

Pestra noč je v hokejski ligi NHL, saj je na ledu kar 20 ekip. Med njimi je tudi z naskokom najboljša ekipa sezone Colorado Avalanche, ki ima že 69 točk (31 zmag in 10 porazov, od tega le tri po 60 minutah igre).

So pa hokejisti iz Kolorada izgubili prav prejšnjo tekmo, z 1:2 proti Floridi Panthers. Zdaj se merijo s Tampo Bay Lightning (53 točk), ki je v vrhu vzhodne konference (25 zmag in 14 porazov). Na prejšnji tekmi je Tampa proti San Jose Sharksom dosegla kar sedem golov. In je v nizu sedmih zaporednih zmag. Colorado in Tampa sta se to sezono že pomerila, s 3:2 je zmagala vodilna ekipa lige.

Liga NHL, 6. januar:

Lestvice