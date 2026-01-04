Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
4. 1. 2026,
18.02

Osveženo pred

3 ure, 36 minut

Liga NHL, 4. januar

Liga NHL, 4. januar

Prvaki gostijo najboljše v ligi, Vegas napada vrh

Avtor:
S. K.

Sergej Bobrovsky, Florida Panthers

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bo v noči na ponedeljek odigranih pet tekem. Branilci naslova prvakov Florida Panthers gostijo trenutno najboljšo ekipo lige Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, rivali Kopitarjevih LA Kings v pacifiški diviziji, pa se bodo poskušali na vrh divizije povzpeti z zmago nad Chicago Blackhawks.

Anže Kopitar
Sportal Kralji po kazenskih strelih strli Minnesoto

V preostalih tekmah Dallas Stars gostijo Montreal Canadiens, Columbus Blue Jackets Pittsburgh Penguins in New Jersey Devils Carolina Hurricanes.

Anžeta Kopitarja in njegove Kralje v noči na torek (4.30) čaka še en spopad z Minnesoto.

Liga NHL, 4. januar

Lestvice

