Liga NHL, 4. januar
Prvaki gostijo najboljše v ligi, Vegas napada vrh
V hokejski ligi NHL bo v noči na ponedeljek odigranih pet tekem. Branilci naslova prvakov Florida Panthers gostijo trenutno najboljšo ekipo lige Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, rivali Kopitarjevih LA Kings v pacifiški diviziji, pa se bodo poskušali na vrh divizije povzpeti z zmago nad Chicago Blackhawks.
V preostalih tekmah Dallas Stars gostijo Montreal Canadiens, Columbus Blue Jackets Pittsburgh Penguins in New Jersey Devils Carolina Hurricanes.
Anžeta Kopitarja in njegove Kralje v noči na torek (4.30) čaka še en spopad z Minnesoto.