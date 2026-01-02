Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L.

Petek,
2. 1. 2026,
6.30

Tampa Bay Lightning Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL

Liga NHL, 1. januar

Liga NHL, 1. januar

Tampa v zadnjih štirih minutah Kingsom dala tri gole #video

Tampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning je dosegla šesto zaporedno zmago. | Foto Reuters

Tampa Bay Lightning je dosegla šesto zaporedno zmago.

Foto: Reuters

Anže Kopitar je z Los Angeles Kings v Kaliforniji gostil vročo zasedbo Tampe Bay Lightning, ki je bila v seriji petih zmag. In je po preobratu dosegla še šesto zaporedno. Kralji so na domačem ledu izgubili s 3:5. Dvoboj je bil odločen v zadnjih minutah tekme.

Colorado Avalanche
Sportal Colorado za slovo od leta 2025 s 30. zmago potrdil prvo mesto v ligi NHL #video

Hokejisti Tampe Bay Lightning so nazadnje izgubili 19. decembra, ko so jih premagali prav Los Angeles Kings (2:1). Tudi na novoletnem dvoboju v Los Angelesu se je zdelo, da se bodo veselili Anže Kopitar in soigralci. Po prvi tretjini so vodili s 3:1, na začetku tretje pa je Kevin Fiala zadel za vodstvo s 3:2. A je Anthony Cirelli tri minute in 19 sekund do konca tretjine zadel za izenačenje, Gage Goncalves pa vsega minuto in 41 sekund pred koncem za vodstvo s 4:3. Zmago Tampe je v zadnji minuti z zadetkom v prazen gol potrdil Nikita Kučerov (5:3).

Poglejte, kako je Tampa prišla do preobrata v Los Angelesu:

Liga NHL, 1. januar:

Anže Kopitar
Sportal Kralji izgubili proti vodilni ekipi lige
Brad Marc
Sportal Slovesno na Floridi, Suzuki junak Montreala
Tampa Bay Lightning Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL
