Anže Kopitar je z Los Angeles Kings v Kaliforniji gostil vročo zasedbo Tampe Bay Lightning, ki je bila v seriji petih zmag. In je po preobratu dosegla še šesto zaporedno. Kralji so na domačem ledu izgubili s 3:5. Dvoboj je bil odločen v zadnjih minutah tekme.

Hokejisti Tampe Bay Lightning so nazadnje izgubili 19. decembra, ko so jih premagali prav Los Angeles Kings (2:1). Tudi na novoletnem dvoboju v Los Angelesu se je zdelo, da se bodo veselili Anže Kopitar in soigralci. Po prvi tretjini so vodili s 3:1, na začetku tretje pa je Kevin Fiala zadel za vodstvo s 3:2. A je Anthony Cirelli tri minute in 19 sekund do konca tretjine zadel za izenačenje, Gage Goncalves pa vsega minuto in 41 sekund pred koncem za vodstvo s 4:3. Zmago Tampe je v zadnji minuti z zadetkom v prazen gol potrdil Nikita Kučerov (5:3).

Poglejte, kako je Tampa prišla do preobrata v Los Angelesu:

Liga NHL, 1. januar:

