Vrača se liga NHL, Kopitarjevi začenjajo hud boj za končnico

Po daljši prekinitvi zaradi olimpijskega turnirja v Milanu se na delo vračajo hokejisti v najmočnejši ligi na svetu NHL. Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings v četrtek zjutraj po slovenskem času (4.00) na domačem ledu čaka spopad z Vegas Golden Knights. Kralji so trenutno deveti na lestvici zahodne konference in jih do konca rednega dela sezone tako čaka hud boj za mesto v končnici. Znajti pa se bodo morali brez odličnega napadalca Kevina Fiale, ki se je v dresu švicarske reprezentance na olimpijskih igrah poškodoval, na tekmi s Kanado je utrpel večkratni zlom noge in že zaključil sezono.