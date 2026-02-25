Sreda, 25. 2. 2026, 19.01
1 ura, 50 minut
Liga NHL, 25. februar
Vrača se liga NHL, Kopitarjevi začenjajo hud boj za končnico
Po daljši prekinitvi zaradi olimpijskega turnirja v Milanu se na delo vračajo hokejisti v najmočnejši ligi na svetu NHL. Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings v četrtek zjutraj po slovenskem času (4.00) na domačem ledu čaka spopad z Vegas Golden Knights. Kralji so trenutno deveti na lestvici zahodne konference in jih do konca rednega dela sezone tako čaka hud boj za mesto v končnici. Znajti pa se bodo morali brez odličnega napadalca Kevina Fiale, ki se je v dresu švicarske reprezentance na olimpijskih igrah poškodoval, na tekmi s Kanado je utrpel večkratni zlom noge in že zaključil sezono.
Na tekmo v Vegasom se Kopitarjevi Kralji podajajo s slabo popotnico, na zadnjih petih tekmah lige NHL so namreč zabeležili štiri poraze in se veselili le ene zmage in še te po podaljšku. Po 56 tekmah sezone imajo na računu 23 zmag in 33 porazov, s 60 osvojenimi točkami pa zasedajo deveto mesto na zahodu, kar pomeni, da trenutno niso uvrščeni v končnico. Golden Knights so z 68 točkami na četrtem mestu zahodne konference, na zadnji tekmi pred olimpijskim premorom so na domačem ledu s 4:1 premagali prav LA Kings.