Avtorji:
S. K., Ja. M., STA

Nedelja,
4. 1. 2026,
6.55

Osveženo pred

53 minut

Liga NHL, 3. januar

Kralji po kazenskih strelih strli Minnesoto

Anže Kopitar | Anže Kopitar in kralji so vknjižili pomembno zmago. | Foto Reuters

Anže Kopitar in kralji so vknjižili pomembno zmago.

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL so bili ponoči na delu spet Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Ti so v zadnjem času ob neprepričljivih predstavah zdrsnili na deveto mesto zahodne konference in tako izpadli iz območja, ki prinaša končnico. Tokrat pa so na domačem ledu po izvajanju kazenskih strelov premagali Minnesoto Wild s 5:4. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je vpisal asistenco pri prvem golu zasedbe iz mesta angelov za vodstvo 1:0 v uvodni tretjini.

Mika Zibanejad MVP zimska klasika
Sportal Šved veliki junak pretople zimske klasike na Floridi #video

Kopitar je bil skupaj z Alexom Laferriereom podajalec pri uvodnem golu Adriana Kempeja po šestih minutah dvoboja. Dobri dve minuti zatem je izenačil Jake Middleton. Proti koncu druge tretjine je kralje v vodstvo popeljal Corey Perry, za goste pa izenačil Joel Eriksson Ek, oba zadetka sta padla v igri z igralcem več na ledu.

V zadnji tretjini so kralji še dvakrat povedli, a se je Minnesota obakrat znova vrnila. Za kralje sta bila natančna Quinton Byfield in Samuel Helenius, za Wild pa Brock Faber in Matt Boldy. Pri izvajanju kazenskih strelov sta bila za domačo zasedbo natančna Kempe in Brandt Clarke, za goste Boldy.

Enega izmed strelov je izvajal tudi Kopitar, a je 38-letnemu Hrušičanu strel ubranil vratar Jesper Wallstedt. Kopitar je tokrat na ledu preživel nekaj več kot 22 minut in s podajo prišel do 21 točke na 36 tekmah v tej sezoni. To je bila zanj 15 podaja ob šestih golih. Le še točko je oddaljen od 1300. točke v karieri v ligi NHL.

Kralji so s 17. zmago v sezoni zdaj pri 43 točkah in na petem mestu zelo izenačene pacifiške skupine. Na vrhu te je Edmonton s 46 točkami, pred Vegasom in Anaheimom, ki imata oba 45 točk. Ob Los Angelesu so pri 43 točkah še Seattle in San Jose, Calgary je pri 40. V razvrstitvi zahodne konference so Kings na osmem mestu, vodi Colorado (69) pred Minnesoto (58) in Dallasom (57).

Naslednjo tekmo bodo Kopitar in soigralci odigrali v noči na torek po slovenskem času, ko bodo v domači dvorani še enkrat gostili tekmece iz Minnesote.

Liga NHL, 3. januar

Lestvice

