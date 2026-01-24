Kopitar odpotoval s Kralji. Bo kmalu tudi zaigral?

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so sredi tedna na domačem ledu prekinili črno serijo porazov in s 4:3 premagali New York Rangers, nato pa so se odpravili na šest tekem dolgo gostujočo turnejo. Z njimi se je na pot podal tudi kapetan Anže Kopitar, kar pomeni, da je njegova vrnitev na led vse bližje. Morda bo zaigral že v noči na nedeljo, ko se Kralju mudijo pri St. Louis Blues (2.00).

Kralje zdaj čaka turneja, prva postaja te je St. Louis, kjer se bodo že v noči na nedeljo po slovenskem času pomerili s tamkajšnjimi Blues. V torek zjutraj (1.00) jih čaka spopad s Columbus Blue Jackets, dan kasneje še z vročimi Detroit Red Wings. 30. januarja se bodo ustavili v Buffalu pri Sabres, 31. pri Philadelphia Flyers in pred vrnitvijo na domač led še pri Carolina Hurricanes (1. februar). Naslednjo domačo tekmo bodo odigrali 5. februarja proti Seattle Kraken.

Pomembno je, da Kralji, s katerimi je na pot odpotoval tudi kapetan Anže Kopitar (zaradi poškodbe je izpustil zadnjih osem tekem), najdejo zmagovito formo. Trenutno so namreč s 53 osvojenimi točkami na desetem mestu zahodne konference, v končnico pa bo napredovalo le osem najboljših moštev. Razlike na lestvici so majhne, do petega Edmontona, denimo, Kralje loči vsega pet točk.

