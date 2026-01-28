Trump po ogorčenju v Minnesoti: Malce bomo deeskalirali

Ameriški predsednik Donald Trump je po ogorčenju zaradi dveh smrti v okviru posredovanja zveznih agentov za priseljevanje v Minnesoti v torek napovedal deeskalacijo. Trumpov svetovalec Stephen Miller je glede delovanja agentov priznal morebitno kršenje protokolov.

V ZDA se krepi ogorčenje zaradi smrti dveh ljudi v Minneapolisu, kjer ljudje protestirajo proti delovanju zveznih agentov za priseljevanje. V začetku januarja je eden od njih ustrelil in ubil Renee Good, pretekli konec tedna pa je bil v posredovanju za meje pristojnih agentov na ulici ubit še 37-letni zdravstveni tehnik in vojaški veteran Alex Pretti.

Trump je že v ponedeljek skušal umiriti razmere in je po pogovorih z oblastmi v Minnesoti napovedal odhod dela zveznih agentov in zamenjavo vodje operacij v tej zvezni državi.

Trump: Malce bomo deeskalirali

V primeru Prettija Trump za razliko od prejšnjih odmevnih incidentov, povezanih z imigracijsko politiko, ne krivi žrtve, ampak zagotavlja, da bo bdel nad preiskavo, ki naj bi ugotovila, kaj se je zgodilo. "Malce bomo deeskalirali," je v torek dejal za Fox News.

Državni uradniki Minnesote zahtevajo, da so njihovi preiskovalni organi del preiskave smrti Good in Prettija, kar se doslej še ni zgodilo.

Služba za carine in zaščito meje (CBP) je v torek kongresu po uradni dolžnosti poslala obvestilo, v katerem piše, da sta na Prettija, ki je bil na tleh, streljala dva agenta mejne patrulje, poročajo CNN in drugi mediji. Posnetek incidenta kaže, da je Pretti skušal zaščititi žensko pred nasiljem zveznega agenta, nato pa so ga napadli še drugi, zbili na tla, razorožili in ubili.

Pretti je imel dovoljenje za nošenje pištole, ki je med incidentom glede na objavljene posnetke ni potegnil iz žepa, nekateri Trumpovi uradniki pa so ga opredelili kot domačega terorista in morilca, ki je načrtoval napad na agente.

Miller: Bela hiša je zveznim agentom dala jasna navodila

Med temi sta bila ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem in svetovalec Stephen Miller, ki je pristojen tudi za področje deportacij. Potem ko je Trump nakazal željo po pomiritvi, oba za sporne izjave krivita drug drugega, poroča televizija MS NOW.

Miller je za več medijev v torek dejal, da je Bela hiša zveznim agentom dala jasna navodila, da v Minnesoto pošljejo več osebja, da bi poskrbeli za fizično ločenost ekip, ki izvajajo aretacije, od protestnikov, ki jih je označil za disruptorje. "Ocenjujemo, zakaj mejna patrulja morda ni sledila temu protokolu," je dejal med drugim za CNN.

Demokrati zahtevajo, da Trump odpusti tako Noem kot Millerja, sicer bodo blokirali zakone o proračunski porabi in 30. januarja povzročili novo prekinitev financiranja vlade.

Trump je za zdaj iz Minneapolisa umaknil vodjo mejne patrulje Gregoryja Bovina in namesto njega tja kot koordinatorja zveznih dejavnosti poslal šefa svojega urada za meje Toma Homana.

V torek je dejal, da je Homan odločen, vendar se razume z ljudmi. Za Bovina pa je menil, da morda ni bil pravi za delo v Minnesoti, čeprav ga je označil za zelo dobrega.

Agenti Ice skušali vdreti v prostore ekvadorskega konzulata v Minneapolisu

Agenti ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) pa so medtem v torek skušati vdreti v prostore ekvadorskega konzulata v Minneapolisu, zaradi česar je ekvadorska vlada protestirala pri ameriškem State Departmentu. Zvezni sodnik je medtem začasno blokiral deportacijo pred dnevi pridržanih priseljencev iz Ekvadorja, petletnika in njegovega očeta.

Konzularni uradniki so agentom preprečili vstop in s tem zaščitili ekvadorske državljane, ki so bili tisti čas v prostorih konzulata, je sporočilo ekvadorsko ministrstvo za zunanje zadeve, ki je dodalo, da je zunanja ministrica Gabriela Sommerfeld nemudoma poslala protestno noto veleposlaništvu ZDA v Quitu z zahtevo, da se takšne kršitve več ne ponovijo.

Ekvador vodi zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Daniel Noboa, ki s sedanjo ameriško vlado ni imel podobnih težav.

Minneapolis je v zadnjih tednih prizorišče protestov proti delovanju zveznih agentov za priseljevanje, ki jih je tja poslal Trump. Napetosti se stopnjujejo po smrti dveh oseb, ki sta bili ubiti v posredovanju agentov.

Agenti Ice so poleg tega pred dnevi pridržali petletnega Liama Coneja Ramosa skupaj z njegovim očetom Adrianom Conejom Ariasom, priseljencem iz Ekvadorja. Po aretaciji očeta so oba poslali v objekt v Teksasu, kjer je zvezni sodnik v torek Ice ukazal, da ne smejo izgnati nobenega, dokler se ne končajo sodni postopki.

Postopanje s petletnim otrokom je vzbudilo mednarodno ogorčenje in utrdilo odpor prebivalcev Minneapolisa proti dejavnostim Ice. Med drugim tudi zato, ker naj njegov oče ne bi prekršil nobenega ameriškega zakona, ampak je po trditvah odvetnika vstopil v državo s prošnjo za azil in je sredi ustreznega postopka.

Vmes je vložil tožbo proti ministrici za domovinsko varnost Kristi Noem, pravosodni ministrici Pam Bondi in drugim Trumpovim uradnikom in sodnik je prepovedal izgon, dokler traja postopek, poroča CNN.

Agenti Ice so poleg tega v Minneapolisu zajeli tudi dveletno deklico in jo prav tako skupaj z očetom prepeljali v Teksas. Po sodnem posredovanju so otroka vrnili materi v Minneapolis, očeta pa imajo še naprej zaprtega.