Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je v nedavnem intervjuju priznal, da je zavračal ponudbe, ki so bile vredne več deset milijonov dolarjev. Pa je Srb razkril, koliko je danes na njegovem bančnem računu?

Zadnji podatki kažejo, da je premoženje Novaka Đokovića preseglo 200 milijonov dolarjev (172 milijonov evrov), vendar po njegovih besedah ​​​​nihče razen njegovih najbližjih ne vedo, koliko je danes vreden. O tem pove: "To ni njihova stvar." Nekateri menijo, da je uradna številka precej nizka, saj so že leta 2023 trdili, da je zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev.

Novak Đoković je zadnji turnir dobil v Atenah, ko je osvojil 101. turnirsko lovoriko. Foto: Reuters

Pri turnirskih nagradah je daleč spredaj

Đoković je daleč največ zaslužil s turnirskimi nagradami in je tudi daleč pred Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom. Samo z nagradami na turnirjih je zaslužil 191.252.375 dolarjev (172 milijonov evrov), medtem ko je Rafael Nadal zaslužil 134.946.100 dolarjev (121,5 milijona evrov), Roger Federer pa 130.594.339 dolarjev (117,5 milijona evrov). Nole ima tudi zelo donosne sponzorske pogodbe s priznanimi znamkami, kot so Asics, Head, Hublot, Lacoste in Qatar Airways, naložbe pa ima tudi v podjetjih, kot sta Waterdrop in UTR Sports.

"So stvari, ki so javne, druge stvari pa … Ne, tega ne bom razkrival." Foto: Reuters

V intervjuju pri Piersu Morganu se Beograjčan ni mogel izogniti vprašanju, koliko je do zdaj že zaslužil. Morgan ga je izzval, naj pove vsaj približno oceno. "Ne maram govoriti o tem. Ne maram. Sem blizu milijona," je v smehu povedal Đoković.

Znani angleški novinar, ki je imel že več ekskluzivnih intervjujev z znanimi osebnostmi, je vrtal še naprej in ugibal, da je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam vreden med 300 in 400 milijoni dolarjev.

"Mogoče. Mogoče celo več. Danes živimo v zelo materialistični družbi. Samo pravim, da jaz nisem tak. Ne maram … Veste, z mojo ekipo in agentom ne želimo razkrivati vseh informacij Forbesu. Na primer, koliko sem vreden ali kakšne so moje naložbe. To ni njihova stvar. Zakaj bi to moral razkriti? So stvari, ki so javne, druge stvari pa … Ne, tega ne bom razkrival. Denar je zelo pomemben in zagotovo prinaša varnost, o tem ni dvoma. Pomembnosti denarja ne moremo zanemariti," je bil iskren 38-letnik, ki pravi, da je v prvi vrsti športnik in da je za svoje uspehe nagrajen.

Foto: Guliverimage

Zavračal je več deset milijonov vredne ponudbe

V vsem tem času je ostal zvest samemu sebi, saj mu je pomembno, katero znamko predstavlja. O tem ne želi veliko govoriti, ampak je priznal, da je v svoji karieri zavrnil kar nekaj velikih in znanih blagovnih znamk, pri čemer je bilo v igri veliko denarja. Zavrnil jih je zato, ker ne more predstavljati nečesa, v kar ne verjame. "Žal, ne morem imenovati blagovnih znamk. Verjetno je to najbolj priljubljena pijača na svetu."

Spomnil se je na Ronaldovo gesto

V pogovoru sta prišla do tega, da je bila to verjetno Coca Cola ali Pepsi. V igri pa je bilo več kot samo nekaj milijonov. "Zame je najpomembnejša integriteta. Gre za to, da zaščitiš tisto, kar ti je v življenju res dragoceno. Tako preprosto je. Če sam ne pijem nečesa, tega tudi moji otroci ne pijejo," je povedal Beograjčan in se spomnil na gesto Cristiana Ronalda.

"Omenili ste tisti znani posnetek Cristiana Ronalda, ko je umaknil Gatorade ali Coca-Colo, nato pa pokazal na vodo in poudaril, naj pijemo vodo. To zelo spoštujem, resnično spoštujem, saj to zahteva veliko poguma," je še povedal trenutno četrti igralec sveta.

