Sinner premagal Đokovića, za šest milijonov proti Alcarazu

Carlos Alcaraz in Jannik Sinner sta finalista ekshibicijskega turnirja v Rijadu. Za največji ček v svetu tenisa v višini šest milijonov dolarjev (5,13 milijona evrov) se bosta pomerila v soboto. Lani je ob prvi izdaji turnirja "šestih kraljev" Sinner ugnal Alcaraza.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters Španec Carlos Alcaraz, prvi igralec sveta, je bil v prvem krogu oziroma četrtfinalu tekmovanja v Rijadu prost, v četrtek pa je v polfinalu s 6:4, 6:2 premagal Američana Taylorja Fritza. Ta je pred tem v četrtfinalu ugnal Nemca Alexandra Zvereva.

V finalu bo Alcaraz igral proti Italijanu Janniku Sinnerju, ki je moral v sredo v četrtfinalu najprej ugnati Grka Stefanosa Cicipasa, zdaj pa je bil prav tako s 6:4, 6:2 boljši od Srba Novaka Đokovića. Ta je bil v četrtfinalu prost.

Vsak od igralcev, ki je nastopil na turnirju kraljev je prejel 1,28 milijona evrov, le zmagovalec pa bo lahko v soboto to nagrado dvignil na 5,13 milijona evrov. Skupni nagradni sklad znaša nekaj več kot 11,5 milijona evrov.

Alcaraz in Sinner sta se to sezono pomerila petkrat, štirikrat pa je slavil Španec. Čeprav ta dvoboj ne bo štel v uradno medsebojno statistiko, v kateri je boljši Alcaraz z 10:5, pa za večjo denarno nagrado to sezono še nista igrala. Oba sta letos osvojila po dva grand slama, Sinner na OP Avstralije in v Wimbledonu, Alcaraz pa na Rolandu Garrosu in OP ZDA.

Lani je v finalu Sinner premagal Alcaraza z 2:1 v nizih, v boju za tretje mesto pa je Đoković premagal zdaj že upokojenega Španca Rafaela Nadala.