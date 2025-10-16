Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
21.50

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
tenis Carlos Alcaraz Jannik Sinner Novak Đoković

Četrtek, 16. 10. 2025, 21.50

1 ura, 28 minut

Rurnirja "šestih kraljev" v Savdski Arabiji

Sinner premagal Đokovića, za šest milijonov proti Alcarazu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jannik Sinner | Jannik Sinner je v polfinalu premagal Novaka Đokovića. | Foto Reuters

Jannik Sinner je v polfinalu premagal Novaka Đokovića.

Foto: Reuters

Carlos Alcaraz in Jannik Sinner sta finalista ekshibicijskega turnirja v Rijadu. Za največji ček v svetu tenisa v višini šest milijonov dolarjev (5,13 milijona evrov) se bosta pomerila v soboto. Lani je ob prvi izdaji turnirja "šestih kraljev" Sinner ugnal Alcaraza.

Carlos Alcaraz | Foto: Reuters Carlos Alcaraz Foto: Reuters Španec Carlos Alcaraz, prvi igralec sveta, je bil v prvem krogu oziroma četrtfinalu tekmovanja v Rijadu prost, v četrtek pa je v polfinalu s 6:4, 6:2 premagal Američana Taylorja Fritza. Ta je pred tem v četrtfinalu ugnal Nemca Alexandra Zvereva.

V finalu bo Alcaraz igral proti Italijanu Janniku Sinnerju, ki je moral v sredo v četrtfinalu najprej ugnati Grka Stefanosa Cicipasa, zdaj pa je bil prav tako s 6:4, 6:2 boljši od Srba Novaka Đokovića. Ta je bil v četrtfinalu prost.

Vsak od igralcev, ki je nastopil na turnirju kraljev je prejel 1,28 milijona evrov, le zmagovalec pa bo lahko v soboto to nagrado dvignil na 5,13 milijona evrov. Skupni nagradni sklad znaša nekaj več kot 11,5 milijona evrov.

Alcaraz in Sinner sta se to sezono pomerila petkrat, štirikrat pa je slavil Španec. Čeprav ta dvoboj ne bo štel v uradno medsebojno statistiko, v kateri je boljši Alcaraz z 10:5, pa za večjo denarno nagrado to sezono še nista igrala. Oba sta letos osvojila po dva grand slama, Sinner na OP Avstralije in v Wimbledonu, Alcaraz pa na Rolandu Garrosu in OP ZDA.

Lani je v finalu Sinner premagal Alcaraza z 2:1 v nizih, v boju za tretje mesto pa je Đoković premagal zdaj že upokojenega Španca Rafaela Nadala.

Tereza Valentova
Sportal Češka najstnica navdušila v Osaki, v Almatyju slovo prvega nosilca
ITF žogice
Sportal Mednarodna teniška zveza spreminja ime
tenis Carlos Alcaraz Jannik Sinner Novak Đoković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.