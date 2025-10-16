Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
17.59

34 minut

Četrtek, 16. 10. 2025, 17.59

Mednarodna teniška zveza od leta 2026 z novim imenom

STA

ITF žogice | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mednarodna teniška zveza (ITF) se bo od prihodnjega leta imenovala Svetovni tenis, je v izjavi za javnost zapisala krovna zveza, odgovorna za organizacijo olimpijskih turnirjev, Davisovega pokala in pokala Billie Jean King.

Krovna zveza je nastala leta 1913 v Parizu, sedanje ime pa prevzela leta 1977. Novo poimenovanje, ki ga je na generalni skupščini potrdila velika večina nacionalnih zvez članic, pa naj bi "bolje odražalo vlogo organizacije", so dodali v izjavi za javnost.

Sprememba bo po njihovem mnenju zagotovila jasnejšo identiteto in uskladila blagovno znamko z drugimi pomembnimi vodilnimi krovnimi zvezami v svetovnem športu. Podobno preimenovanje sta v zadnjih letih izvedli Svetovna atletika (World Athletics) in Svetovna zveza za vodne športe (World Aquatics).

Novo ime bo v veljavi od 1. januarja, blagovno znamko pa bodo predstavili poleti kot del postopnega uvajanja sprememb, so zapisali v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija.

ITF je sicer eden od sedmih vodilnih organov tenisa ob zvezah ATP in WTA ter organizatorjih vseh štirih grand slamov.

