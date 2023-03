Teniški zvezi Slovenije lepo priznanje ITF

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gregor Krušič: Napredek in dobre prakse, ki smo jih dosegli s turnirji Svetovne teniške serije (WTT), ni ostal neopažen na ITF. Foto: Vid Ponikvar

Teniška zveza Slovenije (TZS) je prejemnica letošnje nagrade Mednarodne teniške zveze (ITF) za napredek v razvoju tenisa na področju organiziranosti, aktivnosti na mednarodnem parketu, številu mednarodnih turnirjev in tekmovalnih uspehov ter digitalizacije.

Direktor TZS Gregor Krušič, ki je priznanje prejel na skupščini Evropske teniške zveze (Tennis Europe) v Barceloni, je za spletno stran TZS ob tem povedal: "Napredek in dobre prakse, ki smo jih dosegli s turnirji Svetovne teniške serije (WTT), ni ostal neopažen na ITF. Predstavil sem jim inovativen poslovni načrt oziroma način financiranja in marketinške podpore za izvedbo teh turnirjev v sodelovanju s teniškimi klubi in občinami. V Sloveniji bomo letos izvedli 25 turnirjev WTT; prejšnji teden je bil prvi v Mariboru, ta teden je na vrsti Murska Sobota."

"ITF nas je nagradila tudi za dogovor s podjetjem Sportradar glede tako imenovanega live streaminga oziroma prenosa v živo. To je podjetje, ki se ukvarja z zbiranjem športnih rezultatov in jih nato ponuja stavniškim hišam. Iz živih rezultatov smo prešli na prenose v živo, ki jih lahko zdaj spremljamo tudi na turnirjih WTT," je dodal Krušič.

Direktor TZS je na predstavitvi v Barceloni še poudaril pomembnost postopnega prehoda na WTN-sistem točkovanja (World Tennis Number), ki se bo v Sloveniji poizkusno začel aprila na članskem turnirju v Brežicah. Gre za jakostno lestvico, ki je namenjena vsem igralcem tenisa ne glede na starost, spol ali kakovostno raven. V letu 2023 bodo v sistem vključena zgolj članska tekmovanja in teniški festival, ki ga bo avgusta TZS organizirala v Kopru.

Delegati Tennis Europe so ob koncu skupščine v Barceloni izbrali naslednjega gostitelja volilne skupščine za predsednika in upravni odbor Evropske teniške zveze. Ta bo marca 2024 slovenska obala oziroma Portorož.

