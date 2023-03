Veliki preobrat: MOK podprl vrnitev ruskih športnikov na tekmovanja

Mednarodni olimpijski komite je podprl vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja. Ruski športniki naj bi nastopali pod nevtralno zastavo, brez nacionalnih simbolov, vendar ne tisti, ki so podprli rusko vojsko v Ukrajini.

Športniki obeh držav, ki so povezani z vojsko in drugimi varnostnimi organi, naj bi bili še naprej izključeni z vseh vrst tekmovanj, je na današnjem zasedanju v Lozani predlagal izvršni odbor Moka. Eden od pogojev je tudi, da na tekmovanja ne smejo športniki, ki so podprli rusko vojsko v Ukrajini.

Mok je mednarodnim športnim zvezam danes predlagal, da tekmovanja spet odprejo za športnike iz omenjenih držav. Zaenkrat tako ostajajo za Ruse in Beloruse zaprta le moštvena tekmovanja.

Manjka pa tudi dokončna odločitev o nastopu na olimpijskih igrah 2024. Ta bo na dnevnem redu v kasnejšem terminu, je pa predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach večkrat nakazal, da je za nastop, saj izključitev športnikov s tekmovanj na podlagi kraja rojstva ali potnega lista smatra za diskriminacijo.

A v tem trenutku je za takšno odločitev prezgodaj. "Situacija je zelo kompleksna in se lahko spreminja iz meseca v mesec, celo iz dneva v dan," pravi predsednik Moka. A časa ni na pretek. Po pravilniku mora Mednarodni olimpijski komite leto dni pred začetkom iger nacionalnim olimpijskim komitejem poslati vabila. Končna odločitev za Pariz 2024 bi morala tako biti znana vsaj do 26. julija.

Thomas Bach Foto: Reuters

Kaj pa športne prireditve?

Mok je prav tako proti temu, da bi bili Rusija in Belorusija gostiteljici mednarodnih športnih prireditev, mednarodne zveze pa so dobile jasno sporočilo, naj na velika tekmovanja ne vabijo politikov iz omenjenih držav.

Pred letom dni, ko se je začel ruski napad na Ukrajino, je Mok svojim članicam priporočil izključitev Rusije in Belorusije z vseh tekmovanj.

Zdaj gre čakati na odziv mednarodne javnosti. Velik odpor do vrnitve ruskih športnikov je seveda v Ukrajini, ki so se ji pri nasprotovanju pridružile tudi druge, predvsem zahodne države. Ukrajinci pa posebej opozarjajo, da so številni ruski vrhunski športniki tudi pripadniki ruske vojske.

Pritiski z vseh strani

Pritiski na Mok so se vrstili. Večer pred odločanjem Moka o odpiranju vrat ruskim in beloruskim športnikom je ukrajinski minister za šport Vadim Gutcajt spomnil, da je doslej v vojni z Rusijo umrlo že 262 ukrajinskih športnikov. Ukrajina je zato v ponedeljek še enkrat zagrozila z bojkotom mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger.

Še v ponedeljek so se oglasili tudi zunanji ministri Poljske, Velike Britanije, Litve, Latvije in Estonije ter podpisali skupno izjavo, v kateri so Mok pozvali, naj potrdi izključitev ruskih in beloruskih športnikov s poletnih olimpijskih iger prihodnje leto v Parizu.

Že februarja so izjavo o nadaljnjem suspenzu ruskih in beloruskih športnikov podpisali tudi športni ministri iz 35 držav, poleg večine članic evropske unije tudi ministri iz ZDA, Avstralije in Japonske.

Mok je vse te pozive označil za vmešavanje politike v šport in zahteval avtonomijo, ki športu pripada. "Kateri športniki nastopajo na katerih tekmovanjih, ni predmet razprave in odločanja posameznih vlad," so zapisali pri Moku in dodali, da bi takšno vmešavanje pomenilo konec zdajšnje oblike organiziranosti športa v svetu.

Na Moku opozarjajo tudi, da v nasprotju z Evropo številni olimpijski komiteji v Afriki, Aziji in Južni Ameriki podpirajo vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja.

Preberite še: