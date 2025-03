"Tenis Slovenija se zahvaljuje Gregorju Krušiču za njegov prispevek in predanost slovenskemu tenisu v zadnjih trinajstih letih. Njegova vizija, strokovnost, neumorna energija in odlična ekipa so pustili pečat v razvoju slovenskega tenisa," so zapisali pri teniški zvezi Slovenije. Nekdanji teniški igralec Gregor Krušič je po študiju poslovnega menedžmenta v ZDA in Veliki Britaniji svojo pot pri Tenis Slovenija začel leta 2012 kot strokovnjak za marketing in finance, nato pa prevzel direktorsko mesto.

Nasledila ga je Tea Starc. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Pod njegovo taktirko se je s strokovno in predano ekipo ter uspešnim in ciljno naravnanim vodstvom Tenis Slovenija finančno stabilizirala, izboljšala se je teniška infrastruktura, številnim mladim talentom pa je bilo omogočeno, da se razvijejo in tekmujejo na najvišji ravni," so zapisali na zvezi. "Sposobnost povezovanja športa in gospodarstva ter strateška usmeritev so Tenis Slovenijo popeljale v novo obdobje rasti in prepoznavnosti. Zelo pomembna je bila tudi vloga na mednarodnem področju. Zaradi posvečanja posebne pozornosti mednarodnim teniškim organizacijam je TS lani uspešno organizirala Volilno skupščino Tennis Europe v Portorožu. Uspešna organizacija nacionalnih in mednarodnih turnirjev, vključno s prestižnimi dogodki, kot je WTA 250 turnir Zavarovalnica Sava, je dokaz skupnega prispevka k promociji in napredku slovenskega tenisa." Dodali so, da mu na novi poslovni poti želijo veliko uspeha in verjamejo, da bo naredil še veliko za razvoj športa in širše družbene skupnosti.