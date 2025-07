Zatohlo stanovanje poleti? Kriva je vlaga in rešitev obstaja.

Ste tudi vi poleti zaprli okna zaradi vročine in vas je nato pričakal neprijeten vonj, zatohlost ali celo madeži plesni v kopalnici? Niste edini. Poletna vlaga v kombinaciji s slabo prezračenimi prostori je tihi sovražnik vašega doma in zdravja vaše družine.

Zakaj pride poleti do zatohlosti?

V poletnem času pogosto zapiramo okna, da se ubranimo vročine, hkrati pa v zrak vstopa še več vlage – zaradi visokih temperatur, tuširanja, kuhanja ali sušenja perila v zaprtih prostorih. Ker vlaga nima kam iti, se začne kopičiti. Najprej opazimo kondenz na kopalniških ogledalih ali oknih, kasneje pa tudi zatohlost, neprijeten vonj in pojav plesni.

Vlažen zrak ni le neprijeten – lahko je tudi zdravju škodljiv

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) lahko dolgotrajna izpostavljenost vlagi in plesni povzroča ali poslabšuje težave z dihali, alergije in druge kronične bolezni. Posebej ogroženi so otroci, starejši ter osebe z astmo in raznimi alergijami.

Klasične rešitve pogosto odpovejo

Najpogostejša rešitev je zračenje – vendar kdo bo sredi dneva na stežaj odprl okna, ko je zunaj 30+ stopinj Celzija? Tudi razvlažilci zraka niso idealna rešitev – porabljajo precej električne energije, zahtevajo redno praznjenje rezervoarjev in niso dolgoročno učinkoviti za celoten dom.

Najboljša rešitev? Lokalni prezračevalni sistemi z rekuperacijo

Lokalni rekuperator je prezračevalna naprava, ki se vgradi neposredno v zunanjo steno prostora. Deluje tako, da izmenjuje zrak – odpadnega odvaja ven, svežega pa dovaja nazaj – hkrati pa ohranja temperaturo s pomočjo keramičnega toplotnega izmenjevalnika. Poleti to pomeni, da ne izgubljate dragocenega ohlajenega zraka, a kljub temu prostor redno prezračujete.

Izkušnja iz prve roke

"Sprva sem bila skeptična, ali bo ena naprava res spremenila počutje v stanovanju. Ampak po prvem tednu uporabe sem bila navdušena – v spalnici ni več zatohlega vonja, zjutraj se zbudimo brez glavobolov, v kopalnici pa tudi ni več opaziti kondenza. Toplo priporočam vsem, ki imajo težave z vlago poleti!" – Tanja, Maribor

Kaj pridobite z lokalnim rekuperatorjem?

Stalno kroženje svežega zraka brez odpiranja oken

brez odpiranja oken Odvajanje vlage in zmanjšanje tveganja za plesen

Boljša kakovost zraka in manj alergij

in manj alergij Tiho delovanje in enostavna vgradnja

Energetska učinkovitost tudi poleti

