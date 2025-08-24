Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 24. 8. 2025, 14.53
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ti znaki niso nikoli zadovoljni s svojim videzom

ogledalo, videz | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ne glede na to, koliko komplimentov dobijo, nekateri ljudje preprosto nikoli niso zadovoljni s tem, kako so videti. Čeprav so drugim privlačni takšni, kot so, njim to ni nikoli dovolj. Takšni so predvsem pripadniki teh nebesnih znamenj.

Devica

Device svoj videz presojajo enako kot vse preostalo – kritično in do podrobnosti. Opazijo malenkosti, ki jih nihče drug ne vidi, in pogosto iz njih naredijo velike dileme. Ker hočejo, da bi bilo v njihovem življenju vse popolno, neprestano iščejo tudi "boljšo rešitev" za svojo pričesko, garderobo in telesno kondicijo, zaradi česar ne zmorejo biti popolnoma zadovoljne same s seboj.

Rak

Raki so s svojim videzom čustveno povezani, in to bolj, kot so pripravljeni priznati. Če jih lasje ne ubogajo ali se jim zdi, da jim oblačila ne pristajajo, bo to v njih sprožilo občutek negotovosti, ki bo trajal zelo dolgo. Čeprav vedo, da videz ni najpomembnejši, ne morejo utišati lastne negotovosti. Pri svojih bližnjih ves čas iščejo potrditev, a jih niti ta ne prepriča, da so videti dobro.

Tehtnica

Tehtnice ljubijo estetiko in skladnost, kar se seveda odraža tudi pri njihovi samopodobi. Težava je v tem, da njihova ideja popolnosti ves čas napreduje – kar se jim je še včeraj zdelo dovolj dobro, danes ni več. Pogosto se primerjajo z drugimi in si želijo, da bi bili videti kot tisto, kar si zamišljajo kot idealno različico sebe. To se seveda nikoli ne more končati z zadovoljstvom.

Ribi

Ribe imajo bogato domišljijo, a jim ta začne škoditi, ko gre za njihov videz. Neprestano namreč razmišljajo, kako bi bile videti, če bi spremenile to ali ono malenkost in se zato osredotočajo le na svoje domnevne pomanjkljivosti. Ker so občutljive narave, jih komentarji drugih hitro prizadenejo, a tudi brez njih vedno najdejo razlog, da se v svoji koži ne počutijo dobro.

Preverite svoj dnevni horoskop.

