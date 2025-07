Ti znaki horoskopa imajo največ težav z nespečnostjo

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji izredni mentalni aktivnosti, njihovi možgani ves čas iščejo stimulacijo, misli pa jim skačejo s teme na temo. Tudi če so imeli ves dan polno obveznosti, se ponoči vklopijo vse nedokončane misli, pogovori in neodgovorjena vprašanja. Pogosto budni ležijo v temi in razmišljajo o tisoč stvareh - od tistega, kar so danes rekli, do tistega, kar bi morali reči. Zaradi tega težko utonejo v spanje, pomaga jim lahko le rutina, ki umiri njihov miselni kaos.

Ribi

Ribe so neizmerno občutljive na energijo drugih in tudi čustva drugih ljudi prevzemajo nase ter se jih nato ne znajo znebiti. Ko se dan bliža koncu, njihova empatija postane breme, ker takrat ostanejo same s svojimi vtisi, skrbmi in vprašanji. Mnoge ribe imajo težave s spanjem prav zaradi čustvenega naprezanja, ki ga čez dan niso primerno obdelale. Zvečer, ko ležejo v posteljo, pa niso nemirne le njihove misli, temveč jim spanec uhaja tudi zaradi fizične tesnobe.

Devica

Device so analitične, ves čas razmišljajo in ocenjujejo, kaj so že postorile in česa še ne. Ker jih skrbi vsaka podrobnost, teži občutek odgovornosti in pesti perfekcionizem, imajo pogosto težave s spanjem. Težko zaspijo, ker ves čas razmišljajo o službi, obveznostih, prihodnosti ali preprosto majhnih stvareh, ki niso šle po načrtih. Čeprav na zunaj delujejo umirjeno, se v sebi pogosto borijo s tesnobo. Tiha nespečnost devic je velikokrat nevidna, a jih močno izčrpa.