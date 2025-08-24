Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Nedelja,
24. 8. 2025,
18.43

Razkrivamo trende v manikiri za letošnjo jesen

Manikura | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko se poletni odtenki umaknejo, stopijo v ospredje globlji in toplejši. To velja tudi pri manikiri, ki v jesenskih mesecih doživi pravo preobrazbo. Letos bodo izstopali igrive barve in dizajni, ki se bodo prepletali s klasiko ali drznimi detajli. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšna manikira bo najbolj izstopala.

Globoki zemeljski toni

Rjavi, kostanjevi in olivno zeleni odtenki bodo v ospredju. Navdih črpajo iz narave ter se odlično podajo k jesenskemu plašču, usnjenim škornjem in toplim pleteninam.

Temnordeča

Vinsko rdeča že leta velja za jesensko klasiko, letos pa se vrača v nekoliko bolj prefinjeni različici. Gre za izbor, ki izžareva samozavest in deluje glamurozno ob vsaki priložnosti.

Minimalistične poslikave

Namesto zapletenih poslikav se letos poudarja subtilnost. Tanki zlati ali srebrni detajli, minimalistične črte in drobne pike so dovolj, da popestrijo enobarvno podlago, ne da bi manikira delovala preveč vpadljivo.

Videz žametnih nohtov

Satenast videz, ki posnema igro svetlobe na žametni tkanini, je eden najbolj očarljivih trendov. Ta učinek daje občutek topline in razkošja, hkrati pa nohti zasijejo na drugačen, nevsiljiv način.

Naravna dolžina in ovalna oblika

Kratki in srednje dolgi nohti ovalne oblike ostajajo v ospredju. Gre za obliko, ki deluje elegantno, praktično in negovano, hkrati pa se lepo poda skoraj vsakemu tonu laka.

Jesenski naravni odtenki

Čeprav jesen običajno povezujemo z bogatimi barvami, letos ne smemo spregledati naravnih tonov, kot so bež, mlečna barva in peščeni odtenki. Ti poudarjajo urejenost in se odlično kombinirajo s skoraj vsakim stajlingom.

