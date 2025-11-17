Oven

V službi bo nastopilo za vas zlato obdobje. Dobro se boste odrezali pri nekem projektu, vaša popularnost v službi pa bo začela strmo naraščati. Spet boste precenili lastne zmožnosti in boste preveč zapravljali, luknje pa nato še dolgo ne boste mogli zapolniti. Če ste vezani ali samski, bo potreben pogovor o pričakovanjih. Ne bojte se. Samski si boste vzeli čas za premislek.

Bik

Danes ali v naslednjih dneh boste po vsej verjetnosti spoznali nenavadno, ekstravagantno osebo, ki bo na vas naredila izjemno močan vtis. Nikar takoj ne začnite zidati gradov v oblakih, saj niste v dobrem obdobju za začetek nove, romantične zveze. Rajši se malo počakajte. Vezani in poročeni se boste s partnerjem malo težje razumeli.

Dvojčka

Danes bo okoli vas polno nesoglasij in nesporazumov, vi pa se nikar ne vtikajte vanje. Pustite, naj se ljudje sami zmenijo, vi pa poskrbite za svoje težave, ki jih še posebej na čustvenem področju ne bo manjkalo. S partnerjem se morata nujno pogovoriti, saj se neprestano vrtita okoli istih težav, za kar krivita drug drugega. Naučita se poslušati.

Rak

Neke skrbi, ki sicer niso najbolj realne, vam ne bodo dale miru. Danes se bo izkazalo, kaj je na tem in presenečeni boste nad izidom. V vsakem primeru boste veseli nekaterih novosti, ki jih boste tudi s pridom uporabljali. Samski, pride dan, ko ste lahko veseli, da niste v zvezi. Danes bo že tako. Ne potrebujete partnerja, da bi se lahko imeli lepo.

Lev

Danes za vas ne bo najbolj prijeten dan. Še posebej v prvi polovici dneva boste pesimistični, zdelo se vam bo, da vam gre vse narobe. Najbolje bi bilo, da prekinete z vsem, kar počnete, in se odpravite stran od vsega, kjer boste sami s svojimi mislimi. Zbistrili si boste glavo in si odpočili telo. Pazite na razmerje! Zdi se, kot da vas je slabo počutje povsem prevzelo.

Devica

Delo vam bo šlo bolje od rok zjutraj kot zvečer, zato čim več obveznosti opravite že v jutranjem času. Ko bo sonce zašlo, vas bo začela prevzemati nostalgija po preteklosti. Najverjetneje se bo zgodilo nekaj, kar bo prebudilo stare spomine. Ne imejte slabe vesti, če se boste predali sanjarjenju. Vezani in zaljubljeni lahko pričakujete več spontanosti.

Tehtnica

Zaradi nekaterih okoliščin boste danes zelo nesrečni, popoldan pa pričakujte še izčrpanost. Na srečo boste ugotovili, da ste tudi sami pravi čarovnik, ki zmore poskrbeti za pravo ravnovesje. Pravega poguma pa danes še ne boste začutili. Nič za to, vsaka stvar potrebuje svoj čas, da dozori. Prihaja obdobje polno novih strasti.

Škorpijon

Bolj odločno boste morali pokazati svoje sposobnosti in talente. Ves čas boste nervozni in prepirljivi, čeprav za to ne boste imeli posebnih razlogov. S tem si boste nakopali samo dodatne težave. Raje si oddahnite na kakšnem sprehodu. Danes vam bo bolj prijala samota. Vezani nikakor ne pridete do dogovora s partnerjem, tudi samski boste nekoliko osamljeni.

Strelec

Začutili boste pritok nove sveže energije, ki jo v tem trenutku močno potrebujete. Prišla bo ravno ob pravem času, zato nikar ne skrbite. Uspešno boste opravili vse tisto, kar vas skrbi in se že jutri odpravili novim dogodivščinam naproti. V zasebnosti se danes pazite sebičnosti. Prijateljski odnos bi se lahko razvil v veliko bolj strastnega, kot je sprva kazalo.

Kozorog

Bolj kot delovnim obveznostim se boste posvetili nekim pričakovanjem ali sanjam. Vse to pa bo morda še najbolj povezano z vašim čustvenim svetom. Razmišljali boste tudi o novih poslovnih načrtih, a naj ne ostane samo pri željah. Naredite korak naprej. Danes boste delali na tem, da bi uresničili pričakovanja ljudi okoli vas.

Vodnar

Če boste obdržali svežino v vašem razmerju, bosta s partnerjem bolj zadovoljna, zato se nikar ne umaknite in skrijte v svoj svet. Izogibajta se ustaljeni rutini in vsak trenutek delajta, kar vama bo ustrezalo. Prepustita se toku in ne načrtujta več toliko. Že spletno ali zvočno sporočilo s fantazijo bo dovolj, da se bo iskrica spet vnela.

Ribi

Pojavile se bodo neke nove možnosti in zato se bo povrnilo tudi vaše samozaupanje. Sprejeti boste morali neko odločitev, a boste malce razdvojeni. Prosite za več časa, da boste lahko v miru razmislili. Zvečer pa se o tem pogovorite tudi s tistimi, ki jim zaupate. Zanos bo poskrbel, da se bodo zadeve začele odvijati hitreje in v pozitivno smer.