Oven

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari in dobili boste neverjetne rezultate.

Bik

Pred vami je povsem novo obdobje. Res je, da ste bili v preteklosti zaznamovani s slabimi izkušnjami, toda kmalu bo potrebno tveganje. To vas bo vodilo do sreče. Potrudite se za bolj aktivno romantično vzdušje. Vezani, to bo utrdilo vaš partnerski odnos. Blokade, ki so vas še včeraj ovirale, bodo danes odpravljene.

Dvojčka

Danes boste prvi, ki boste izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih. Prilagodljivi boste in pozorni na vse, kar se bo dogajalo okoli vas.

Rak

Samski, danes se bo vaše počutje precej spreminjalo. Vaše razpoloženje bo nihalo. To ne bo pravi dan za kakršnekoli napredek. Vezani pa le prepustite partnerju sprejemanje odločitev glede vaju. Če bi vi prevzeli pobudo, bi predolgo oklevali med dvema možnostma. Manj ko boste imeli za razmišljati glede ljubezni, bolj boste sproščeni.

Lev

Sanje, želje in fantazije o ljubezni bodo danes v ospredju. Precej boste zaslepljeni z osebo, ki jo boste spoznali. Nikoli se ne ve, mogoče pa bo ona tista prava, a vseeno bodite previdni pri lastnih pričakovanjih, da ne bodo preveč visoka, saj bi bili na koncu lahko razočarani. Vsekakor pa sledite lastni intuiciji. Joga in meditacija sta tudi dovolj močni za pozitivne spremembe.

Devica

Koliko minut lahko upate, da vas bo nekdo poklical? Resnica je, da veliko. Ampak, ali si lahko to tudi privoščite? To je sedaj vprašanje. Ali pokličite to osebo ali pa vstanite iz kavča in pojdite ven. Vsekakor se morate malo zabavati. Če se boste zadrževali doma, vam ne bo nič boljše, prej celo nasprotno.

Tehtnica

Danes boste čustveno zelo razposajeni. Potrebovali boste pozornost ostalih. Samski boste v centru pozornosti, ljudje bodo uživali v vaši družbi. Vaš smisel za humor bo na visoki ravni. Ponudba za kosilo ali kavo vam danes zagotovo ne uide. Vezani boste želeli, da vas vaš partner razvaja. Ob večernih urah se mu boste prikupili, zato pričakujte, da se bo posvetil le vam.

Škorpijon

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Zabavali se boste pri vseh opravilih, ki bodo za ostale preveč dolgočasna.

Strelec

Tudi danes bodo v ospredju vaša čustva. Predvsem predstavniki moškega spola boste lahko zmedeni in sumničavi do partnerke. Če ne boste zaupali sebi, potem tudi drugim ne boste mogli. Ljubosumje vas ne bo pripeljalo daleč, na prvo mesto zato postavite razum. Samski boste le tako ugotovili, česa si pravzaprav želite.

Kozorog

Naveličani ste rutine, ki jo imate v življenju, saj vsak dan počnete iste stvari. Zakaj pa ne bi spremenili načrtov in zamenjali smer vožnje? Namesto tega, da ponovno vi kuhate kosilo, za spremembo povabite partnerja, da kosilo pripravita skupaj ali pa si privoščita obed v restavraciji. Popoldan pa se odpravite naokrog. Navdušeni boste.

Vodnar

Odpravite se na izlet v naravo. Poskusite se sprostiti po napornem tednu. Srečali boste osebo, ki je že dolgo časa niste videli, vendar vam bo srečanje pokvarilo naslednji teden. Samske bo danes spremljalo dobro razpoloženje, vezani pa boste nihali med zadovoljstvom in jezo zaradi napak, ki jih partner vztrajno ponavlja.

Ribi

Organizirali boste popoln dan, za kar vam bodo prijatelji zelo hvaležni. Že zelo dolgo usklajujete načrte in se poskušate srečati, vendar vam do sedaj to ni uspelo. Zato dobro izkoristite današnji dan, ki vam bo pripravil presenečenje za presenečenjem. Ko boste naleteli na težavo, glejte nanjo kot na pol poln kozarec in jo na ta način vzemite kot izziv.