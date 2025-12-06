Prvi izzivalec slovenskih orlov bo tokrat Kobajaši

Smučarji skakalci so v poljski Wisli na šesti posamični tekmi te zime. Prva serija se začne ob 14.45 (uro prej poskusna serija). V petdeseterici na zaletni rampi bo vseh pet Slovencev (Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc, Rok Oblak in Žiga Jančar), v rumeni majici vodilnega v svetovnem pokalu bo skakal Anže Lanišek.

Začetek nove tekmovalne zime je bil za slovenske skoke zelo uspešen. Na petih posamičnih tekmah sta bila Anže Lanišek in Domen Prevc vsak po trikrat na stopničkah. Lanišek je po zmagah na zadnjih dveh tekmah (Falun in Ruka) tudi vodilni v skupnem seštevku. Ima 356 točk, na drugem mestu pa mu sledi Prevc (266).

Trenutno tretji je Japonec Rjoju Kobajaši (266), ki je bil v petek zvečer najboljši na kvalifikacijah. Sledita Avstrijca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft, ki imata vsak po eno zmago. Kraft po Ruki izpušča tudi tekmi v Wisli, saj z ženo pričakujeta naraščaj. Od Slovencev je bil na kvalifikacijah najboljši Timi Zajc na 16. mestu, Lanišek je bil mesto za njim.

Smučarski skoki, Wisla, prva posamična tekma (m):