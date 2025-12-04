Oven

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na način, da boste dobili boljše rezultate.

Bik

Poskušali boste pohvaliti neko osebo, a bo vašo pohvalo vzela kot obliko manipulacije. Čeprav bodo prijazne besede upravičene, bo motiv za tem laskanjem iskanje samega sebe. Pohvala ne sme imeti skritih namenov, saj sicer posameznik, ki mu je namenjena, to sprejme kot neiskrenost.

Dvojčka

Ujeti ste v neko svojo iluzijo. Postanite realistični, odmislite tisto, kar stimulira vašo domišljijo. To bo dan, ko se ne boste želeli dokončno odločiti o nečem, ker imate zdaj od tega korist. Če se že boste morali odločiti, si vzemite dovolj časa za premislek in ne sanjarite o tistem, kar se nikoli ne bo zgodilo.

Rak

To bo čas, ko bodo vaši nadrejeni podrobno opazovali, kaj delate in kako delate. To vsekakor ne bo dober čas, da bi delali napake. Zato si vzemite čas in dvakrat preverite pomembnejše stvari. Končajte vse nedokončane projekte, saj dlje kot boste čakali, težje boste vse skupaj pregledali in končali.

Lev

Samski boste razmišljali o svoji preteklosti. Morda se vam bo javil nekdo, ki je zaznamoval vaše preteklo življenje. Vprašajte ga, kakšen je njegov namen in zakaj želi ponovno vzpostaviti stik z vami. Bodite previdni in ga ne spustite prehitro blizu. Vezani boste danes srečni v razmerju, ki ga imate.

Devica

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Tehtnica

Pred vami so zagotovo novi podvigi v ekonomskem pogledu. Ne držite se le preverjenega. Čas bo pravi za tveganje. Obstaja verjetnost, da se boste v prihodnosti lahko odpravili na službeno potovanje. Izkoristite priložnost. Zbližajte se z osebo, ki vam lahko omogoči položaj, ki si ga zaslužite.

Škorpijon

Na delovnem mestu se bodo pojavile nove priložnosti, ki pa jih ne boste mogli izpolniti. Pričakovanja bodo nerealna, zato namignite nadrejenemu, da vsega enostavno ne zmorete. Na finančnem področju bodite danes zelo previdni. Tudi če resnično potrebujete določeno stvar, premislite dvakrat.

Strelec

Današnji dan vam bo na področju ljubezni res naklonjen. Tisti, ki ste vezani, boste končno izlili svoja čustva partnerju. Pokazali mu boste, kaj dejansko čutite in mislite. Prijetno bo presenečen, zato lahko pričakujete romantičen večer. Samski boste med pogovorom s prijateljem spoznali, kaj pravzaprav želite.

Kozorog

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na svoji poti.

Vodnar

Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli. Obnovite odnose pri delu. Tako si boste pričarali boljše delovno vzdušje. V finančnem okviru pa se bo odprla nova priložnost. Končno boste odprli novo poglavje v svojem življenju.

Ribi

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je.