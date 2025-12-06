V živo: Maribor ekspresno povedel

Igra se zadnji krog jesenskega dela 1. SNL. Koprčani so v petek gostili Domžalčane, ki se otepajo težav, zaradi katerih je pod vprašajem njihovo nadaljevanje nastopov v prvi ligi. Kanarčki, za katere je spet zaigral Josip Iličić, so zmagali z 2:1. Maribor pravkar gosti Aluminij, mreža gostov se je zatresla že v četrti minuti. Zatem sledi tekma Radomlje - Mura. Jesenske prvake Celjane v nedeljo čaka domača tekma s Primorjem. V Stožicah se bosta za konec jesenskega dela spopadla Bravo in Olimpija.

Trener Kopra Zoran Zeljković je poglobil krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. Foto: Aleš Fevžer Zadnji krog jesenskega dela 1. SNL se je začel na Bonifiki v Kopru. Kanarčki, ki so nazadnje prekrižali načrte Celjanom in v knežjem mestu osvojili veliko točko (1:1), so upravičili tudi vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Domžalam in zmagali z 2:1. Prvi gol je po podaji povratnika Josipa Iličića zabil Filip Damjanović v 15. minuti tekme, za izenačenje pa je enajst minut pozneje z enajstmetrovke poskrbel Haris Vučkić. Tri točke in skok na drugo mesto prvenstvene lestvice je v 77. minuti zagotovil Andraž Ruedl, podajalec pa je bil spet zimzeleni Iličić.

V NK Domžale naj bi imeli velike finančne težave, nogometaši se pod vodstvom Antona Žlogarja vseeno ne predajajo, po zmagi nad Bravom (1:0) so se najbližjima sosedoma na lestvici, Primorju in Muri, približali na zgolj tri točke zaostanka. Prihodnost dvakratnih državnih prvakov je vseeno negotova, tako da bodo božično-novoletni prazniki na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer vodstvo Domžal pospešeno išče rešitev za izhod iz krize, še kako pestro.

Dudić poln pohval na račun Aluminija

Mariborčani bodo nastope v letu 2025 sklenili v Ljudskem vrtu z dvobojem proti sosedom iz Kidričevega. Zmaga v Murski Soboti (1:0) je vijolicam vlila dodatne samozavesti, še večji nasmeh pa se jim je izrisal na ustnicah, ko v zadnjem krogu vodilnim Celjanom ni uspelo doma premagati Kopra (1:1). Tako se je prednost grofov stopila na +9, izbranci Feđe Dudića pa bi se lahko s sobotno zmago nad štajerskimi znanci še približali Rierovi četi in jo spravili v dodaten pritisk, ko bo v nedeljo v zadnjem krogu jesenskega dela z zdesetkano zasedbo gostila Primorje.

Maribor je doslej v 1. SNL gostil Aluminij 16-krat. Izgubil je le enkrat, zmagal pa kar 11-krat. Nazadnje je bil zelo učinkovit, saj je Kidričane 11. februarja 2024 nadigral kar s 7:0. Na tisti tekmi je Hilal Soudani dosegel dva zadetka, Arnel Jakupović, ki danes igra za hrvaški Osijek, pa kar tri. Foto: Jure Banfi

Podobno kot Celje (Franko Kovačević) tudi Maribor ne more računati na najboljšega strelca 1. SNL. Benjamin Tetteh bo odsoten še nekaj časa, bo pa za razliko od dvoboja z Muro tokrat nared Hillal Soudani. To bo velika okrepitev za napad Maribor. Za dvoboj bo kandidiral tudi Sheyi Ojo.

''Po opravljeni analizi je Aluminij zame najboljša ekipa v ligi glede tranzicije, odlična v protinapadih. Opazen je trenerski rokopis, v primerjavi z ekipami, s katerimi smo igrali, so nogometaši Aluminija po osvojeni žogi najboljši. Organizirano se branijo, imajo dva, tri izstopajoče posameznike in zavedamo se, da nas čaka zahtevna preizkušnja,'' opozarja trener iz BiH.

Arsić: Zelo spoštujemo Maribor

Gostje iz Kidričevega po drugi strani prihajajo v Ljudski vrt sproščeni. ''Nimamo pritiska rezultata, vloga favorita je na strani gostiteljev, že zato je ta tekma ena lažjih v prvenstvu za nas. Seveda bi bila vsaka točka še dodatna pika na i, potrditev dobrega dela," sporoča branilec Vid Koderman. Pred leti je nosil tudi dres Maribora, nato pa se podal na dolgo pot k številnim slovenskim prvoligašem.

Aluminij se je za razliko od Maribora uvrstil med osem najboljših v pokalnem tekmovanju. Foto: Jure Banfi

Kako pa gostovanje v Mariboru pričakuje njegov trener Jura Arsić? ''Nerad govorim, da želimo presenetiti Mariborčane, saj jih nenazadnje zelo spoštujemo. V Ljudski vrt odhajamo s svojim načrtom in idejo, ki jo želimo v celoti izvajati. Držati se bomo morali taktičnega načrta,'' si želi jesen, ki je navijačem Aluminija prinesla veliko zadovoljstva, zaključiti s pozitivnim rezultatom.

Radomlje bodo v soboto v Domžalah pričakale Muro. Med tednom so na svojem stadionu v pokalu izločile Primorje, Mura pa je bila na drugi strani neuspešna in v Fazaneriji ostala praznih rok proti prekmurskemu tekmecu Nafti. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija si je s četrtkovo zmago nad Celjem utrdila samozavest, v pokalnem tekmovanju, kjer se je med osem najboljših uvrstil tudi Bravo, pa je po novem prvi favorit za osvojitev lovorike. Jesenski del bodo zmaji sklenili z "gostovanjem" v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so si že davno zagotovili jesenski naslov 1. SNL, za razliko od preostalih prvoligašev v Sloveniji pa po tem koncu tedna še ne bodo končali nastope, saj jih čakata še dva izziva v konferenčni ligi. V nedeljo bodo gostili Primorje. Foto: Jure Banfi

