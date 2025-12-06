Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

6. 12. 2025,
4.00

Kaj je piling za ustnice in kako ga uporabljati v hladnejših dneh?

ustnice, lepota, ženske | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko pride hladnejši čas, se koža na ustnicah običajno odzove najhitreje. Postane napeta, suha in občutljiva, pogosto se začne tudi luščiti, včasih celo pokati. Ustnice namreč nimajo svoje naravne zaščite, zato so bolj izpostavljene mrazu, vetru in suhemu zraku v ogrevanih prostorih. Prav zato je v zimskem obdobju še posebej pomembno, da jim namenimo nekaj dodatne pozornosti. V nadaljevanju vam razkrivamo, kateri korak v negi ustnic ne bi smeli izpuščati.

Korak, ki resnično učinkuje

Piling za ustnice odstranjuje odmrle celice s površine kože in hkrati mehča ter gladi ustnice. Običajno je narejen iz drobnih kristalov sladkorja, ki jih povezuje mehčalna osnova, kot je recimo maslo ali med. Prav ta kombinacija poskrbi, da ustnice po uporabi postanejo gladke, prožne in pripravljene na nadaljnjo nego.  ustnice | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zakaj je pomemben v hladnejših mesecih?

Ko se zunaj ohladi, se poveča suh zrak, veter postane ostrejši, v notranjih prostorih pa prevladuje ogrevanje. Vse to ustnicam odvzame vlago in jih še hitreje izsuši kot preostalo kožo, zato se začnejo luščiti, pokati in peči. Redna uporaba pilinga v tem času omogoči, da odstranimo suho površinsko plast in s tem izboljšamo vpijanje balzama. Tako ustnice ostanejo bolj gladke, napete in zaščitene, videz hrapavosti pa postopoma izgine.

ustnice | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako pravilno uporabljati piling za ustnice?

Piling je priporočljivo uporabiti enkrat do dvakrat na teden, vedno na čistih in suhih ustnicah. Z nežnimi krožnimi gibi ga vmasirate v kožo, pustite delovati kratek trenutek, nato pa ga sperete ali obrišete. Pri tem je bistvena nežnost, saj lahko premočno drgnjenje poškoduje kožo in povzroči dodatno občutljivost. Takoj po pilingu je dobro nanesti bogat balzam, ker so ustnice takrat najbolj pripravljene sprejeti vlago in hranilne sestavine. 

ustnice, ličila | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Domača različica

Če si želite preprosto in naravno možnost, lahko doma pripravite mešanico sladkorja in medu, ki ju povežete v rahlo zrnato pasto. Tak piling ustnice hkrati nežno zgladi in nahrani. Po uporabi ga preprosto obrišete, nato pa nanesete balzam, da ohranite mehkobo. Tudi pri domačih različicah velja, da piling preskočite, kadar so ustnice močno razpokane ali boleče.

ustnice | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kdaj piling raje izpustiti?

Piling ni primeren, kadar so ustnice zelo poškodovane, vnete ali krvaveče. Takrat je bolje, da se posvetite le nežni negi, obnovi in zaščiti, saj bi piling lahko povzročil dodatno draženje. Prav tako ga ni dobro uporabljati prepogosto, ker lahko s tem porušimo naravno ravnovesje kože.

ustnice, ličila | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Preberite še:

lasje, moda
Trendi Zimska rutina za sijoče lase: kako izbrati idealno nego?
nohti
Trendi Kvadratni nohti se vračajo: po letih ovalnih znova v ospredju drznejša oblika
britje obraza
Trendi Kako učinkovito in varno odstraniti dlačice na obrazu?
