Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
18.37

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
Ljubljana Zagreb adventni sejem zima božična dekoracija stojnice

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 18.37

1 ura, 37 minut

Adventni sejem v Zagrebu: Germknödel z dubajsko čokolado 15 evrov

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
Advent v Zagrebu | Kulinarična ponudba na zagrebških stojnicah je bogata. | Foto Pixsell

Kulinarična ponudba na zagrebških stojnicah je bogata.

Foto: Pixsell

Novinarji hrvaškega portala Index so se odpravili na turo po prazničnih stojnicah v Zagrebu in popisali cene priljubljene zimske hrane in pijače. Podobno kot smo opazili v Ljubljani, tudi obiskovalci v Zagrebu prisegajo na kuhano vino, klobase, poleg tega pa še na tradicionalne miške. Tako kot v Ljubljani tudi zagrebški kolegi poročajo o višjih cenah, ki so, kot pravijo, "postale pričakovana adventna tradicija".

Tako kot pri nas se tudi v Zagrebu cene kuhanega vina začnejo pri štirih evrih. Zimski koktajli, kot sta kuhan gin in punč, stanejo šest evrov, v Ljubljani je cena kuhanega gina med 5,50 evra in sedem evrov.

Cena 0,2 decilitra čaja se začne pri dveh evrih, enako kot v Ljubljani, 0,5 litrska coca-cola pa stane tri evre, medtem ko v Ljubljani 0,25-litrska pločevinka Coca-Cole stane od 2,50 do 3,50 evra.

Kljub visokim cenam so zagrebške adventne stojnice dobro obiskane. | Foto: Pixsell Kljub visokim cenam so zagrebške adventne stojnice dobro obiskane. Foto: Pixsell Pomfrit v Zagrebu stane od 3,90 evra do 4,50 evra, v Ljubljani pet evrov.

Pol litra piva Ožujsko stane 3,50 evra, v Ljubljani za pollitrsko pločevinko piva Laško ali Union na stojnicah odštejejo od 3,50 do pet evrov.

Kranjska klobasa v Zagrebu stane 5,50 evra, v Ljubljani cela 12 evrov, polovica pa od šest do 6,50 evra

Na voljo imajo cenovno ugodne hot doge, ki stanejo od štiri do 5,50 evra, v Ljubljani od štiri do šest evrov, ponujajo pa tudi dražji  telečji hot dog, ki stane deset evrov

Sladice z dubajsko čokolado precej dražje od tistih s klasičnimi polnili 

Klasične miške stanejo od štiri do šest evrov. Sledijo dubajske za 11 evrov, miške iz jabolčne pite pa stanejo osem evrov. Spomnimo, v Ljubljani se cena ocvrtih mišk giba od šest do sedem evrov

Podobno je pri churossih. Klasični stanejo sedem evrov, enako kot v Ljubljani, najdražji pa so tisti z dubajsko čokolado, ti stanejo kar 8,50 evra

Na zagrebških stojnicah ponujajo tudi priljubljeno avstrijsko zimsko sladico Germknödel oz. kvašen cmok, ki stane do deset evrov. Izjema je kvašen cmok z dubajsko čokolado, za katerega je treba odšteti 15 evrov. 

Poleg kvašenega cmoka z dubajsko čokolado je najdražja jed panirana polnjena paprika, ki prav tako stane 15 evrov

Kljub visokim cenam so zagrebške adventne hišice dobro obiskane, še poročajo hrvaški novinarji. Ponudba je raznolika, zato se z malo iskanja da najti kaj cenejšega, adventni sprehod pa še vedno ponuja tisti znani občutek topline, iskric in tovarištva. Zagreb se je vrnil v svoj zimski ritem, cene pa – ne glede na to, koliko jih opazimo – sčasoma postanejo del adventne folklore, dodajajo. 

Stojnice v Ljubljani
Novice Kuhano vino štiri, kranjska klobasa 12 evrov: "Ponudba je luštna, vendar predraga" #video #foto
Miklavžev sprevod Ljubljana
Novice V Ljubljani že dočakali Miklavža #foto #video
Ljubljana Zagreb adventni sejem zima božična dekoracija stojnice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.