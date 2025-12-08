Novinarji hrvaškega portala Index so se odpravili na turo po prazničnih stojnicah v Zagrebu in popisali cene priljubljene zimske hrane in pijače. Podobno kot smo opazili v Ljubljani , tudi obiskovalci v Zagrebu prisegajo na kuhano vino, klobase, poleg tega pa še na tradicionalne miške. Tako kot v Ljubljani tudi zagrebški kolegi poročajo o višjih cenah, ki so, kot pravijo, "postale pričakovana adventna tradicija".

Tako kot pri nas se tudi v Zagrebu cene kuhanega vina začnejo pri štirih evrih. Zimski koktajli, kot sta kuhan gin in punč, stanejo šest evrov, v Ljubljani je cena kuhanega gina med 5,50 evra in sedem evrov.

Cena 0,2 decilitra čaja se začne pri dveh evrih, enako kot v Ljubljani, 0,5 litrska coca-cola pa stane tri evre, medtem ko v Ljubljani 0,25-litrska pločevinka Coca-Cole stane od 2,50 do 3,50 evra.

Kljub visokim cenam so zagrebške adventne stojnice dobro obiskane. Foto: Pixsell Pomfrit v Zagrebu stane od 3,90 evra do 4,50 evra, v Ljubljani pet evrov.

Pol litra piva Ožujsko stane 3,50 evra, v Ljubljani za pollitrsko pločevinko piva Laško ali Union na stojnicah odštejejo od 3,50 do pet evrov.

Kranjska klobasa v Zagrebu stane 5,50 evra, v Ljubljani cela 12 evrov, polovica pa od šest do 6,50 evra.

Na voljo imajo cenovno ugodne hot doge, ki stanejo od štiri do 5,50 evra, v Ljubljani od štiri do šest evrov, ponujajo pa tudi dražji telečji hot dog, ki stane deset evrov.

Sladice z dubajsko čokolado precej dražje od tistih s klasičnimi polnili

Klasične miške stanejo od štiri do šest evrov. Sledijo dubajske za 11 evrov, miške iz jabolčne pite pa stanejo osem evrov. Spomnimo, v Ljubljani se cena ocvrtih mišk giba od šest do sedem evrov.

Podobno je pri churossih. Klasični stanejo sedem evrov, enako kot v Ljubljani, najdražji pa so tisti z dubajsko čokolado, ti stanejo kar 8,50 evra.

Na zagrebških stojnicah ponujajo tudi priljubljeno avstrijsko zimsko sladico Germknödel oz. kvašen cmok, ki stane do deset evrov. Izjema je kvašen cmok z dubajsko čokolado, za katerega je treba odšteti 15 evrov.

Poleg kvašenega cmoka z dubajsko čokolado je najdražja jed panirana polnjena paprika, ki prav tako stane 15 evrov.

Kljub visokim cenam so zagrebške adventne hišice dobro obiskane, še poročajo hrvaški novinarji. Ponudba je raznolika, zato se z malo iskanja da najti kaj cenejšega, adventni sprehod pa še vedno ponuja tisti znani občutek topline, iskric in tovarištva. Zagreb se je vrnil v svoj zimski ritem, cene pa – ne glede na to, koliko jih opazimo – sčasoma postanejo del adventne folklore, dodajajo.