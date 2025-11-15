Oven

Vso svojo pozornost v teh dneh usmerite na finančno področje. Pazljivo ravnajte z denarjem, da se ne boste ušteli. Preglejte, koliko lahko zapravite in se tega držite. Ne pozabite na najboljšega prijatelja, ki nestrpno čaka na pogovor z vami. Če čutite, da nima pomena, potem ne rinite z glavo skozi zid. Na svetu obstajajo ljudje, s katerimi se ujamemo, in ljudje, s katerimi se ne.

Bik

Praznovali boste neko zmago, vendar pa ta zmaga utegne biti precej jalova. Če ste si prednost izborili z lažmi in spletkarjenjem, verjemite, da ne boste prav dolgo slavili. Prej ali slej resnica vedno pride na dan in tudi v tem primeru bo tako. Zdelo se vam bo, da ste polni dvomov. Danes bo dober dan, da se umaknete od vašega partnerja.

Dvojčka

Pred vami je pester dan. Visok val čustev bo usmerjen v energijo, kar bo videti kot nevihta eno minuto in kot modro nebo naslednjo. Pazite, da vas ne bo zaneslo med temi nevihtnimi trenutki. Pazljivo spremljajte, kaj čutijo drugi, preden boste kaj komentirali. Morda boste morali omiliti kritiko. Če boste napačno ocenili situacijo, boste morali poiskati način, da boste to popravili.

Rak

Trdno boste odločeni, da ne boste več lenarili in čakali na delo. Čeprav bo dan bolj nestabilen, ne izgubite upanja in se prilagodite okoliščinam. Večkrat premislite, kako boste razporedili denar, ki v zadnjem času precej neredno priteka. Preveval vas bo občutek krivde. Razmišljajte, saj boste samo tako prišle zadevi do dna.

Lev

Današnja nenadna odkritja vam lahko prinesejo določeno srečo na denarnem področju. Če se vam bo utrnila neka posebna ideja, je nikar ne spustite iz glave. Zapišite si jo. Z bližnjimi ali s starejšo osebo se pogovorite o njenih možnostih in ne dovolite, da vam nekdo zavistno prepreči njeno uresničitev. Na čustvenem področju si želite sprememb in novih dogodivščin.

Devica

Danes boste zamišljeni. Tudi domači bodo opazili, da vas nekaj zelo muči. Najverjetneje boste premišljevali o finančni situaciji, ki v zadnjem času ni ravno najbolj bleščeča. Danes imate odlične možnosti, da se razreši zadeva, ki vas je na čustvenem področju najbolj obremenjevala. Ne prehitevajte dogajanja in vse se bo dobro izšlo.

Tehtnica

Pred vami je dan, v katerem boste morali prijeti za delo, če ga želite še danes uspešno zaključiti. Nikar ne izgubljajte časa z nepotrebnimi opravki. Raje naredite samo tisto, kar je resnično potrebno. Pazite, da se ne prenaglite in da ne boste preveč odkriti, saj drugi vaše odkritosti danes ne bodo prenesli. Na delovnem mestu bo vidno zbližanje z določeno osebo.

Škorpijon

Danes boste zelo dobre volje in vsako delo boste opravili z igrivostjo in optimizmom. S samim zaslužkom se ne boste kaj preveč obremenjevali. Zaradi vašega pozitivnega zagona boste začeli razvijati tudi nekatere talente, na katere ste pozabili. V ljubezni boste vezani ponovno sposobni vzpostaviti stik s partnerjem. Samske čaka razburljiv dan.

Strelec

Danes boste veliko bolj odločni, ko se boste podali na neko novo področje. Kljub temu pa pričakujte veliko pritiskov in skrbi. Odnos z osebo nasprotnega spola se bo izkazal za zelo težavnega. Morda se bodo vajini skupni načrti sesuli v prah. Nekoliko bolj vam bo zaradi tega prijal mir. Pri temah, ki so vam pomembne, naj bo v ospredju razumevanje.

Kozorog

Dan bo v znamenju financ. Omejevali boste njihovo kroženje, ker se boste preveč oklepali denarja. Epilog bo dobila neka situacija, ki se je dolgo vlekla in vse skupaj je že kazalo, da se nikoli ne bo zaključila. No, sedaj si boste lahko končno oddahnili in jo pustili za seboj. Kar tako naprej, vsak dan bolje vam bo šlo in kmalu si boste rekli, da je življenje prav lepo.

Vodnar

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami. Res je, da si želite ljubezni, toda prav tako se zavedate, da ta ni dosegljiva za vsako ceno.

Ribi

Prijateljstvo bo postalo bolj močno in globoko. Mirno se prepustite temu odnosu, brez pričakovanj in strahu, kajti ni izključeno, da bo vajino druženje preraslo v ljubezensko zvezo. Ne prehitevajte dogodkov in sprejmite okoliščine, ki vam ali drugi strani še onemogočajo, da bi prekoračili tanko črto med prijateljstvom in ljubeznijo.