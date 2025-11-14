Oven

Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom.

Bik

Danes boste bolj jasni in objektivni glede osebnih zadev in razmerij. To bo ugoden čas za soočenje z razlikami ali neko veliko odločitev. Z ljubljenimi komunicirajte odprto, pojdite na izlet in obiščite prijatelje ali pojdite ven z osebo, ki vam je draga. Obeta se vam tudi nova ljubezen, le opaziti boste morali tisto osebo.

Dvojčka

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo. Videli boste, kako se bo vse obrnilo.

Rak

Poslovni odnosi bodo zahtevni, saj se bo krepila konkurenca in želja po dokazovanju. Svoje pripombe in kritike izrecite zelo previdno, še posebej če bodo te namenjene občutljivim osebam. Prijateljem ponudite podporo in pomoč, ne izpustite pa niti priložnosti sodelovati pri dobrodelnih dejavnostih.

Lev

Potrebno bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne pa kot naporno prilagajanje.

Devica

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti. V ospredju bo romantično razmerje.

Tehtnica

Danes boste še vedno slabe volje. V popoldnevu se boste vzeli v roke. Razmislili boste in ugotovili, da vaše vedenje ne pelje nikamor in da pravzaprav nimate konkretnega razloga za slabo voljo. V večerih urah boste ponovno dobili tisti pravi občutek ljubezni. Čutili boste, da ste ljubljeni, kar vam bo vrnilo nasmeh na obraz..

Škorpijon

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Strelec

Tisti, ki imate ustaljen odnos, boste danes zaupali partnerju presenetljivo novico. Ta ga bo navdušila. Pričakujte povabilo na kosilo ali večerjo. Obnovila se bo romantičnost med vama. Samski boste začutili posebno kemijo med vami in osebo, ki ste jo spoznali pred kratkim. Ne bojte se zveze. Svetujemo vam postopno spoznavanje.

Kozorog

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Vodnar

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno.

Ribi

Danes boste še posebej domiselni. Čas bo idealen, da spregovorite in očistite zrak vseh zamer, ki jih zaradi trenutnega razmerja držite v sebi že kar nekaj časa. V ospredju bodo predvsem osebne teme, spomini iz preteklosti in sanjanje podnevi. Samski boste danes trpeli zaradi izgubljenih iluzij v ljubezni.