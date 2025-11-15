Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
15. 11. 2025,
15.21

35 minut

Sobota, 15. 11. 2025, 15.21

35 minut

V teh znakih se rodijo ljudje, ki imajo vse urejeno

Nekateri ljudje nereda preprosto ne morejo prenesti, pa naj gre za nered v prostoru, v mislih ali v vsakodnevnih obveznostih. Red jim prinese občutek varnosti in miru, načrtovanje pa jim pomaga, da obdržijo nadzor nad vsem, kar počnejo. Po mnenju astrologov to velja predvsem za tri znake horoskopa.

Devica

Device prav vse analizirajo in zahtevajo popolnost do zadnje podrobnosti. Ta potreba po redu izvira iz želje, da bi imele v vsakdanjem življenju ves čas občutek nadzora in jasnosti. Vedno imajo sestavljen seznam nalog, urejen dom in jasno postavljene cilje. V njihovem življenju ni prostora za kaos, vse ima svoj čas in kraj. Čeprav včasih delujejo pretirano pikolovsko, pa so prav zato učinkovite.

Kozorog

Kozorogi so prepričani, da red in disciplina vodita do uspeha. Od malih nog se učijo, kako načrtovanje in odgovornost prinašata rezultate, zato je vse v njihovem življenju strukturirano. Tako v službi kot zasebnem življenju k vsemu pristopijo metodično in odločitev nikoli ne sprejemajo nepremišljeno. Tudi v prostorih, kjer se zadržujejo, ni nepotrebnih stvari – radi imajo funkcionalnost.

Bik

Biki imajo radi stabilnost, red v njihovem okolju pa jim pomaga, da se počutijo varno. Radi imajo, da je vse na svojem mestu, to jim prinaša mir in zadovoljstvo. Njihov dom ima vedno pridih skladnosti in topline, v njem ni nereda in stresa. Urejenost zanje ni obsedenost, ampak s tem obdržijo občutek nadzora nad vsakdanjim življenjem, organiziranost pa jih rešuje pred nepotrebnim kaosom.

Preverite svoj današnji horoskop.

