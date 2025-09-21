Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Nedelja,
21. 9. 2025,
14.57

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Vsi imajo radi ljudi, rojene v teh znamenjih

Siol.net

Nekateri ljudje se prikupijo vsakomur, ki ga srečajo. S svojo energijo, šarmom in odprtostjo so v družbi vedno priljubljeni, po mnenju astrologov pa to velja predvsem za tri znake horoskopa.

Lev

Levi izžarevajo karizmo in samozavest, zaradi česar so v očeh drugih rojeni vodje in vir navdiha. Zaradi srčnosti in velikodušnosti so priljubljeni v vsaki družbi, saj vedno zagotavljajo podporo in delijo pozitivno energijo. Radi so v središču pozornosti, obenem pa se tudi drugi ob njih počutijo pomembne in posebne. Že samo s svojo prisotnostjo dvignejo razpoloženje in poživijo vsako druženje.

Tehtnica

Tehtnice imajo prirojen občutek za harmonijo, zaradi česar jih ljudje vidijo kot mirovnike in oporo. S svojo ljubeznivostjo in toplino veljajo za ljudi, ki jih imajo vsi radi in ki se jim radi zaupajo. Imajo močan občutek za pravico in se vedno trudijo, da bi bili vsi zadovoljni, zaradi česar so v družbi vedno priljubljene. Ker znajo v vsaki situaciji najti kompromis, se ljudje ob njih počutijo varno in umirjeno.

Ribi

Ribe ljudi osvajajo s svojo empatijo in sočutjem, ker so vedno pripravljene poslušati in razumeti vsakogar. S svojo nežnostjo in toplino ustvarijo občutek varnosti in bližine, zato se ljudem zdijo izjemno skrbne. Pogosto intuitivno ugotovijo, kako se drugi počutijo, zato vedno najdejo prave besede in geste, obenem pa zaradi njihove domišljije z njimi nikoli ni dolgočasno.

Preverite svoj dnevni horoskop.

