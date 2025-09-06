Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
6. 9. 2025,
12.20

Sobota, 6. 9. 2025, 12.20

Ti znaki horoskopa so najhujši opravljivci

govorice, opravljanje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Če se pogovarjate s pripadniki teh dveh znakov horoskopa, jim nikar ne zaupajte svojih skrivnosti, saj jih bodo kmalu vedeli vsi.

Dvojčka

Dvojčki so radovedni, komunikativni in vedno na lovu za novimi informacijami. Njihova želja po pogovoru jih pogosto privede do tega, da govorijo tudi o čem, kar bi morali zadržati zase. Skrivnosti so zanje najbolj zanimive teme, saj se jim zdi, da odpirajo nove, vznemirljive debate. Dvojčki niso zlonamerni, a njihov nemirni duh preprosto ne prenese tišine.

Ker so vedno v središču družabnih dogodkov, so rojeni prenašalci informacij. Radi vse izvedo prvi, obenem pa so tudi vir najnovejših govoric. Čeprav se pogosto niti ne zavedajo, kako lahko ljudi prizadenejo z razkrivanjem njihovih skrivnosti, se težko uprejo skušnjavi, da ne bi delili tistega, kar so slišali. Pogovor je zanje način povezovanja z ljudmi in skrivnosti so del tega procesa.

Strelec

Strelci so odprti in iskreni, prav zaradi teh lastnosti pa pogosto tudi opravljajo. Včasih tudi pod krinko "iskrenosti" razkrivajo stvari, ki bi morale ostati zasebne. Njihova impulzivnost in navada, da vse povedo brez razmisleka ter zadržkov, jih pogosto privedeta v situacije, ko povedo preveč. Tega ne delajo iz zlobe, ampak so prepričani, da je bolje govoriti kot pa molčati.

So družabni in zgodbe radi delijo z drugimi, zaradi tega pa obstaja veliko tveganje, da bodo tudi zaupne informacije končale v napačnih ušesih. Njihova potreba po iskrenosti in odprtosti včasih prestopi mejo diskretnosti. Čeprav cenijo prijateljstvo, težko ločijo tisto, kar lahko povedo, od tistega, kar bi moralo ostati skrito. Prav zato pogosto slovijo kot veliki opravljivci.

Preverite svoj dnevni horoskop.

