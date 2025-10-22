Češki rokometni strokovnjak Filip Jicha je podaljšal sodelovanje z nemškim Kielom do 30. junija 2028, je na klubski spletni strani zapisala znana nemška ekipa.

Triinštiridesetletni Jicha je trener nemškega velikana od leta 2019, ko je na tem mestu zamenjal slovitega islandskega strokovnjaka Alfreda Gislasona, trenutno selektorja nemške moške reprezentance. Kiel je pod vodstvom Jiche trikrat osvojil nemško prvenstvo, dvakrat nemški pokal ter enkrat ligo prvakov.

Jicha je v času igralske kariere veljal za enega najboljših zunanjih igralcev na svetu. Med letoma 2007 in 2015 je igral za Kiel, med letoma 2015 in 2017 pa za špansko Barcelono.

Kiel je 23-kratni nemški ter štirikratni zmagovalec evropske lige prvakov. Na domačem prizorišču je nazadnje slavil v sezoni 2022/23, v najbolj imenitnem celinskem klubskem tekmovanju pa v sezoni 2019/20.

Za Kiel so v preteklosti igrali Slovenci Roman Pungartnik, Vid Kavtičnik, Aleš Pajovič in Miha Zarabec, od sezone 2026/27 pa bo dres zeber oblekel Domen Makuc, trenutno član Barcelone.