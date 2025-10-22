Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
22. 10. 2025,
15.13

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
rokomet Filip Jicha

Sreda, 22. 10. 2025, 15.13

43 minut

Vsaj do konca junija 2028

Filip Jicha podaljšal sodelovanje s Kielom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Filip Jicha | Filip Jicha bo Kiel vodil vsaj do konca junija 2028. | Foto Guliverimage

Filip Jicha bo Kiel vodil vsaj do konca junija 2028.

Foto: Guliverimage

Češki rokometni strokovnjak Filip Jicha je podaljšal sodelovanje z nemškim Kielom do 30. junija 2028, je na klubski spletni strani zapisala znana nemška ekipa.

Triinštiridesetletni Jicha je trener nemškega velikana od leta 2019, ko je na tem mestu zamenjal slovitega islandskega strokovnjaka Alfreda Gislasona, trenutno selektorja nemške moške reprezentance. Kiel je pod vodstvom Jiche trikrat osvojil nemško prvenstvo, dvakrat nemški pokal ter enkrat ligo prvakov.

Jicha je v času igralske kariere veljal za enega najboljših zunanjih igralcev na svetu. Med letoma 2007 in 2015 je igral za Kiel, med letoma 2015 in 2017 pa za špansko Barcelono.

Kiel je 23-kratni nemški ter štirikratni zmagovalec evropske lige prvakov. Na domačem prizorišču je nazadnje slavil v sezoni 2022/23, v najbolj imenitnem celinskem klubskem tekmovanju pa v sezoni 2019/20.

Za Kiel so v preteklosti igrali Slovenci Roman Pungartnik, Vid Kavtičnik, Aleš Pajovič in Miha Zarabec, od sezone 2026/27 pa bo dres zeber oblekel Domen Makuc, trenutno član Barcelone.

Timotej Grmšek RK Trimo Trebnje
Sportal Trebanjci na povratno tekmo s štirimi goli prednosti
Aleks Kavčič
Sportal Kavčič proti Mačkovšku
rokomet Filip Jicha
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.