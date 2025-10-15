Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
15. 10. 2025,
20.53

6 minut

Sreda, 15. 10. 2025, 20.53

6 minut

Evropski pokal, 2. krog, prva tekma

Trebanjci iz Avstrije s prednostjo štirih golov

STA

Timotej Grmšek RK Trimo Trebnje | Trebanjci so na uvodni tekmi drugega kroga zmagali s štirimi goli prednosti. | Foto Luka Kotnik

Trebanjci so na uvodni tekmi drugega kroga zmagali s štirimi goli prednosti.

Foto: Luka Kotnik

Rokometaši Trima iz Trebnjega so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala v Bad Vöslauu premagali tamkajšnji Vöslauer z 32:28 (14:10). Povratna tekma bo v soboto ob 19. uri v Mokronogu. Rokometaši iz Trebnjega iz Avstrije odhajajo z lepo prednostjo štirih golov, a so morali zanjo precej garati.

Čeprav so hitro povedli s 7:2 in se je zdelo, da bodo mirno krmarili do zanesljive zmage, so domači hitro vzpostavili ravnotežje in se približali na gol zaostanka (6:7).

Do polčasa so varovanci Branka Tamšeta znova vodili za štiri gole, a se tudi v drugem delu Avstrijci niso kar tako pustili streti. Bili so tesno za petami Trebanjcev in se v 42. minuti približali na vsega zadetek (20:21).

Znova pa je slovenski predstavnik s hitrim odzivom in delnim izidom 5:1 postavil stvari na svoje mesto, povedel s 26:21 ter zanesljivo zadržal prednost do izteka 60 minut.

Branko Tamše | Foto: Aleš Fevžer Branko Tamše Foto: Aleš Fevžer

Po šest golov sta ob zmagi prispevala Marko Kotar in Timotej Grmšek, Urban Lesjak in Mark Šalamon pa sta skupaj ustavila 15 od 43 strelov tekmecev. Pri teh sta se strelsko s prav tako po šestimi goli najbolj izkazala Jan Kovačec in Jonas Dell.

Povratni dvoboj bo na sporedu v soboto v dvorani v Mokronogu, začel pa se bo ob 19. uri.

Uro pred tem bo na delu še drugi slovenski klub v evropskem pokalu. Celjani se bodo doma merili z belgijskim Bocholtom, prvo tekmo so dobili z 31:27.

Vöslauer : RK Trimo Trebnje 28:32 (10:14)

* Dvorana Thermenhalle Bad Vöslau, gledalcev 342, sodnika: Jaeger, Thygesen (Danska).
* Vöslauer: Bauer, Ilov, Duran 3, Nikolić, Abrahao 2, Muck 4, Scheicher 1, Barta, Bachmann 2, Kovačec 6, Mendoca 1, Baxter, Doglhoff-Dier, Pelechenko 3 (3), Dell 6, Kirveliavičius.
* Trimo Trebnje: Lesjak, Šalamon, Avdić 3 (1), Didović 1, Pavlović 2, Jurečič 3, Kresal, Soršak 3 (1), Kotar 6, Pavlović, Guček, Grmšek 6, Grbič 2, Cingesar 3, Majstorović 3, Smolič.
* Sedemmetrovke: Vöslauer 5 (3); Trimo Trebnje 3 (2).
* Izključitve: Vöslauer 4; Trimo Trebnje 8 minut.
* Rdeči karton: /.

 
