Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu Eurocupa v Stožicah z 80:59 odpihnili grški Aris in se podpisali še pod tretjo zaporedno evropsko zmago na začetku sezone. Prvič v moderni zgodovini tekmovanja je ljubljanski klub v uvodu v sezono nanizal tri zmage.

"Ah, bil sem sam," je v svojem slogu, skromno, po koncu srečanja v Stožicah na komentar, da je znova kot pravi vodja na parketu v odločilnih trenutkih zadel pomembne mete za tri, odvrnil Aleksej Nikolić. Ta je ob stopljeni prednosti z dvomestne na 64:57 pet minut pred koncem zadel trojko za ponovno dvomestno prednost ljubljanske zasedbe, takoj zatem pa dodal še eno. "Misli, da me je Umoja našel za vse tri trojke. On je bil tisti, ki nas je tokrat vlekel, vodil je našo igro, a tudi preostali so naredili svoje. Vsak mora biti pripravljen vsak trenutek, zadovoljen sem, da smo se kot ekipa dobro odzvali, ko so se nam približali. Ta ekipa nikoli ne odneha," je bil zadovoljen Nikolić.

Slovenski organizator igre je bil pred srečanje z grškim tekmecem, ki je v Ljubljani doživel prvi evropski poraz v sezoni, pod vprašajem, saj mu je nemalo težav povzročala mečna mišica. "Imel sem nekatere težave, a danes zjutraj sem videl, da jih ni in da lahko pomagam ekipi," je stisnil zobe in ob nevarni branilski liniji gostov s soigralci opravil odlično delo na obeh straneh igrišča.

Aleksej Nikolić se je znova izkazal v najpomembnejših trenutkih srečanja. Foto: Luka Kotnik

"Smo energični in borbeni. Vem, da se že ponavljam kot stara plošča, a to je tisto, kar trener v prvi vrsti zahteva od nas. Šele potem sledi vse preostalo. Dobro smo se pripravili na to srečanje. Hoteli smo nadaljevati niz, vemo, da moramo doma zmagovati, ker je to ključ, na katerem se gradi sezona. Tudi če pri Budućnosti na trenutke nismo bili videti dobro, nismo odnehali in se skušali vrniti. To se je poznalo tudi danes. Odlično smo se pripravili na njihove branilce, vedeli smo, da mora biti tam fokus, hkrati smo jih skušali utrujati v svojem napadu in jim tudi na ta način otežiti delo," je dodal Nikolić.

Tri tekme, tri zmage

Cedevita Olimpija je na koncu zbrala kar deset asistenc več od tekmeca, ki je izgubil kar 21 žog oziroma enajst več kot ljubljanska ekipa. Ta bo s sanjskim uvodom v sezono v Stožice zagotovo privabila še več gledalcev. Tokrat se jih je zbralo 3.500, od tega je bilo okoli tristo tudi gostujočih navijačev. Ti so ves obračun bučno in glasno podpirali svojo ekipo, ki pa ni bila kos izjemno razpoloženi ljubljanski zasedbi.

"Vsa čast Grkom, ki so prišli. Radi imajo ta šport. Veliko nam pomenijo naši navijači, upam, da bodo prihajali še v večjem številu. Vsekakor si želimo navijaške pomoči, sploh v trenutkih, ko ne gre, ker nam to daje energijo in pogum, da odigramo tako, kot je treba," je dejal Nikolić, ki je dosegel 15 točk.

Cedevita Olimpija bo naslednje srečanje odigrala v nedeljo v ligi ABA proti Zadru. Foto: Aleš Fevžer

Prvi strelec Olimpije je bil z 19 točkami Gibson, tri manj je dosegel Joseph Girard, ki iz tekme v tekmo dviguje svojo pripravljenost. "Na parketu smo naredili tisto, kar smo se dogovorili v garderobi, trenerski štab nas je dobro pripravil. Te zmage nam pomenijo veliko, vemo pa, da moramo v tem slogu nadaljevati. Ne smemo razmišljati o preteklosti in prihodnosti, ampak zgolj o sedanjosti. Počutim se odlično, tako trener kot celotna ekipa mi pomagata. Za vse je potrebnega nekaj časa, pomembno je, da trdo delam in dvigujem svojo raven igre," je o srečanju povedal Girard, ki je dosegel štiri trojke.

Mitrović ni skrival zadovoljstva

Varovancem je po koncu glasno zaploskal tudi trener Zvezdan Mitrović. "Zelo sem zadovoljen tako z zmago kot z ekipo in vsem, kar so pokazali na parketu. Ekipa, ki je v prvih dveh krogih v povprečju dosegla 90 točk, se je tokrat ustavila pri 59. Malce se že čuti, da smo v nizu tekem in da je prisotne malce utrujenosti, pa tudi poškodb. Res bi rad čestital Alekseju, da je igral kljub težavam. Skušal sem čim več menjati, da bi imeli svežino za obrambo, ki je bila tokrat res sijajna. Na koncu bi, kljub visoki razliki, morali zadeti kakšen met več, a ti meti so le nagrada za našo dobro odigrano obrambo," je v prvem komentarju po srečanju povedal Mitrović.

Zvezdan Mitrović je čestital varovancem. Foto: Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija je bila suvereno boljša ekipa, ki je vodila od prve do zadnje minute. Prvo dvomestno razliko si je priigrala sredi tretje četrtine, najvišjo prednost 21 točk pa dosegla pri končnem rezultatu. "Imeli smo en dan za pripravo, fantje so res opravili sijajno delo. Moramo se prilagajati na različne obrambe, tokrat sta odločila zaključka obeh polčasov. Včasih se na tekmeca dobro pripraviš, a če fantje ne pridejo v pravi ritem, ne pomaga nobena priprava. Bili so padci v igri, res sem skušal z menjavami držati visok ritem, v zaključkih obeh polčasov pa smo leteli po igrišču," je bil še zadovoljen Črnogorec.

Da je razlogov za zadovoljstvo in optimizem še več, potrjuje tudi podatek, da Olimpija še nobene uradne tekme v tej sezoni ni odigrala v popolni zasedbi. Trenutno manjkata Luka Brajković in Nikos Chougkaz. "Samo eno tekmo pred sezono proti Trstu smo odigrali v popolni zasedbi. Rad igram z veliko igralci, tako da bi popolna zasedba pomenila olajšanje pri menjavah, ne pomeni pa to, da bi bili rezultati boljši. Manjkata nam dva visoka igralca, a so preostali fantje opravili fantastično delo. Kennedy opravlja odlično delo v obrambi. Vsekakor se pozna, da manjkata Luka in Nikos, a krpamo luknje, kolikor se da," je dodal Mitrović.

