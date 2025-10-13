Ponedeljek, 13. 10. 2025, 13.16
Udarec za Cedevito Olimpijo: Chougkaz po poškodbi na daljši prisilni počitek
Košarkar Cedevite Olimpije Nikos Chougkaz bo zaradi poškodbe gležnja z igrišč odsoten daljše časovno obdobje, so sporočili iz kluba.
Grški košarkar se je poškodoval na tekmi prvega kroga lige ABA v Stožicah, na kateri je Cedevita Olimpija s 117:81 odpihnila Mego. Po opravljenem slikanju z magnetno resonanco so pri Chougkazu ugotovili delno pretrganje stranskih vezi v gležnju. "Nikos bo z igrišča odsoten daljše obdobje, njegovo stanje pa bomo spremljali in sproti obveščali o procesu njegove vrnitve na treninge in tekme," so še sporočili iz kluba.
Ljubljanska zasedba je v sezono vstopila z dvema zmagama v Eurocupu, v ligi ABA pa je konec tedna zabeležila prvi poraz proti Budućnosti. V torek jo v okviru tretjega kroga evropskega pokala čaka domač obračun z Arisom.
