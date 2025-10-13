Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
13.16

1 ura, 7 minut

Udarec za Cedevito Olimpijo: Chougkaz po poškodbi na daljši prisilni počitek

Š. L.

Cedevita Olimpija - Mega | Poškodba se je pripetila na tekmi z Mego. | Foto Filip Barbalić

Poškodba se je pripetila na tekmi z Mego.

Foto: Filip Barbalić

Košarkar Cedevite Olimpije Nikos Chougkaz bo zaradi poškodbe gležnja z igrišč odsoten daljše časovno obdobje, so sporočili iz kluba.

Grški košarkar se je poškodoval na tekmi prvega kroga lige ABA v Stožicah, na kateri je Cedevita Olimpija s 117:81 odpihnila Mego. Po opravljenem slikanju z magnetno resonanco so pri Chougkazu ugotovili delno pretrganje stranskih vezi v gležnju. "Nikos bo z igrišča odsoten daljše obdobje, njegovo stanje pa bomo spremljali in sproti obveščali o procesu njegove vrnitve na treninge in tekme," so še sporočili iz kluba.

Ljubljanska zasedba je v sezono vstopila z dvema zmagama v Eurocupu, v ligi ABA pa je konec tedna zabeležila prvi poraz proti Budućnosti. V torek jo v okviru tretjega kroga evropskega pokala čaka domač obračun z Arisom.

