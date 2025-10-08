Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo odlične predstave v začetku nove sezone. Zasedba Zvezdana Mitrovića je v Beogradu, kjer domače tekme igra Hapoel iz Jeruzalema, kljub padcu v drugi četrtini in kljub odsotnosti Nikosa Čogaza in Luke Brajkovića, na račun vrhunskega drugega polčasa vknjižila še drugo zmago v letošnji sezoni Eurocupa in tako ostaja stoodstotna. Za moštvi je bila to sedma medsebojna tekma v evropskem pokalu, Olimpija pa je dobila ravno zadnji dve, pred tem so vse pripadle Izraelcem.

Izjemno je srečanje za goste odprl D. J. Stewart, ki je ob stoodstotnem metu dosegel osem od prvih desetih točk Cedevite Olimpije za vodstvo z 10:4, ob tem je Američan še asistiral ob edinih dveh točkah, pod katere se ni podpisal on. Ljubljanska zasedba, ki je v prvi četrtini trojke metala 4/6, je zatem nekaj časa narekovala ritem igre, a je Hapoel slabo minuto in pol pred koncem prve četrtine po trojki Anthonyja Lamba izenačila na 25:25, po ukradeni žogi pa je po protinapadu za prvo vodstvo poskrbel Dmytro Skapintsev. Prvih deset minut se je končalo z izidom 29:29.

Cedevita Olimpija je z izjemo zaključka druge četrtine pokazala odlično predstavo. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija je v drugi četrtini po košu Davida Škare še vodila z 42:37, sledila pa sta hud padec in mrk na obeh straneh igrišča v zadnjih petih minutah druge četrtine, po katerem je Hapoel, ki je v prvem polčasu dobil skok s 17:8, z delnim izidom 16:0 prešel v vodstvo s 53:42, kar je bil tudi izid prvega polčasa. Stewart je v prvih dveh četrtinah dosegel 12 točk, točko manj je dodal Umoja Gibson. Za Hapoel je Skapintsev prispeval 13 točk.

Olimpija odgovorila z delnim izidom 15:0

Ljubljančani so na začetku tretje četrtine tudi na račun conske postavitve v obrambi zaostanek stopili na štiri točke, nekaj skrbi pa je povzročila poškodba Alekseja Nikolića, ki je odšepal s parketa, a se nato po kratkem premoru na srečo vrnil. Zaostanek Cedevite Olimpije se je tekom tretjega dela srečanja ves čas gibal okoli petih točk. Nekajkrat so imeli zmaji priložnost izid poravnati oz. celo povesti, a dolgo časa neuspešno. Slabo minuto pred koncem pa je Olimpija po trojki Nikolića rezultat poravnala na 66:66, po košu in še zadetem dodatnem prostem metu so slovenski prvaki vendarle prešli v vodstvo (69:66), za piko na i je tik pred iztekom igralnega časa trojko zadel še Miha Cerkvenik, Olimpija pa je v zadnjo četrtino odnesla vodstvo z 72:66. Tretji del srečanja so sicer Ljubljančani dobili s 30:13.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Na začetku zadnje četrtine je svoje z dvema trojkama dodal še Joseph Girard III, ki je poskrbel za prvo dvomestno vodstvo zmajev na srečanju (78:66) in tudi delni izid 15:0. Po košu in zadetem prostem metu Stewarta je prednost Olimpije dobrih pet minut pred koncem narasla na +19 (87:68), Hapoel pa je nato odgovoril s sedmimi zaporednimi točkami. Trener Mitrović je takoj zatem ukrepal z minuto odmora. Razloga za preplah nato ni bilo več, Gibson je dobro minuto in pol pred koncem zadel trojko za vodstvo s 95:81 in zapečatil usodo srečanja.

Stewart s statističnim indeksom 41

Olimpija je odlično izvajala proste mete, saj je unovčila 25 od 26 poskusov, za dve so metali s skoraj 60-odstotno uspešnostjo, zadeli pa so tudi 12 trojk. Stewart je srečanje končal s 27 točkami, osmimi skoki in petimi asistencami ter statističnim indeksom 41, Nikolić je dodal 22 točk, Gibson pa 21.

Ljubljanska ekipa bo tudi naslednjo tekmo v ligi ABA odigrala v gosteh, v soboto bo gostovala v Podgorici pri Budućnosti, v domačo dvorano pa se bo vrnila v torek proti solunskemu Arisu, ki je prav tako še neporažen.

EuroCup, 2. krog:

Torek, 7. oktober:

Sreda, 8. oktober:

Lestvici:

