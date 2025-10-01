Cedevita Olimpija se je igrala z vodstvom, a evropski pot začela z zanesljivo zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so novo sezono v Eurocupu odprli z domačo zmago nad Manreso. Ljubljančani, ki so v prvem delu visoko vodili, v zadnji četrtini pa gostom dopustili, da so se približali na pet točk, so zmagali s 76:69. Aleksej Nikolić je k zmagi prispeval 17 točk, Thomas Kennedy je vpisal dvojni dvojček (10 točk, 11 skokov), en skok do tega pa je zmanjkal Nikolaosu Chougkazu.

EuroCup, 1. krog:

Sreda, 1. oktober:

Po slovenskem superpokalu prejšnji teden na Polzeli košarkarji Cedevite Olimpije ta teden začenjajo novi tekmovanji. Po današnjem gostovanju Kataloncev jih v nedeljo v Stožicah čaka še beograjska Mega v ligi ABA.

Ljubljanska zasedba je odlično odprla tekmo, povedla z 11:0 in tekmece prisilila v prvi time-out, tudi v nadaljevanju je tekmece držala na varni razdalji. V prvi četrtini je vodila največ za +14 (21:7), po desetih minutah je na semaforju pisalo 29:18. Olimpija je tudi v drugi četrtini dobro igrala v obrambi, gostje niso prikazali prav veliko, v prvem polčasu so dosegli zgolj 27 točk, tako da so gostitelji na odmor odšli z udobnim vodstvom +15 (42:27).

To je v nadaljevanju naraslo tudi na +21, a španski tekmec je ob koncu tretje četrtine vodstvo nekoliko stopil, tako da je Cedevita Olimpija v zadnji del vstopila s +12. Po strelskem mrku gostiteljev se je Manresa približala na zgolj šest točk (66:60), Umoja Gibsona je s trojko najprej poskrbel za nekoliko lažje nadaljevanje, v katerem so se Španci približali na pet točk. Ko je pol minute pred koncem Aleksej Nikolić zadel za tri in +8, pa je bilo bolj ali manj jasno, da bo zmaga ostala doma.

Nikolić je bil s 17 točkami prvi strelec ljubljanskega kolektiva, Thomas Kennedy je vpisal dvojni dvojček (10 točk, 11 skokov), en skok do tega pa je zmanjkal Nikolaosu Chougkazu (deset točk, devet skokov). Pri gostih je Alejandro Reyes dvoboj končal s 16 točkami.

Do konca leta bodo Ljubljančani odigrali 23 tekem v jadranski ligi in evropskem pokalu. Slednji bo potekal kot do sedaj, v skupini z desetimi ekipami, ki zagotavlja vsaj 18 tekem rednega dela. V končnico pelje prvih šest mest.

V skupini so še Aris Solun, Bahcesehir Istanbul, Hapoel Jeruzalem, Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg.

Torek, 30. september:

Lestvici:

